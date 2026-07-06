Θεσσαλονίκη - Υπόθεση Νέστορα: Νέα βίντεο εξετάζουν οι Αρχές, έπεται άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Snapshot Οι Αρχές εξετάζουν νέα βίντεο από παράλληλες οδούς για την υπόθεση εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Αναμένεται άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να ελεγχθεί η ύποπτη κινητή τηλεφωνική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η μηχανή μικρού κυβισμού που εμφανιζόταν σε αρχικά βίντεο φαίνεται να μην συνδέεται με τις επιθέσεις.

Οι δράστες θα διωχθούν για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ η ΕΛΑΣ αναζητά εργαστηριακά στοιχεία όπως αποτυπώματα ή γενετικό υλικό για τη σύλληψή τους.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε μηδενική ανοχή και σύλληψη των δραστών, συγκρίνοντας την αντιμετώπιση με αυτή προηγούμενων τρομοκρατικών ομάδων. Snapshot powered by AI

Αγώνα δρόμου κάνουν οι Αρχές για να καταφέρουν να εντοπίσουν στοιχεία και να φέρουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι για την ΕΛΑΣ που καλείται να συλλέξει στοιχεία, ικανά ώστε να «δέσουν» την υπόθεση και να οδηγήσουν τους υπόπτους ενώπιον των Αρχών.

Όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία, η μηχανή μικρού κυβισμού με τα δύο άτομα που είχε καταγραφεί σε βίντεο κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στα δύο πρώτα σημεία των εμπρηστικών υποθέσεων, φαίνεται ότι δεν συνδέεται με τις επιθέσεις, κι έτσι οι Αρχές στρέφουν την προσοχή τους σε νέα βίντεο από παράλληλες οδούς και μεγαλώνουν την ακτίνα των ερευνών για να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών.

Την ίδια στιγμή αναμένεται να παραγγελθεί από την εισαγγελία άρση τηλεφωνικού απορρήτου, με τις Αρχές να αναζητούν από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας της περιοχής, αν υπήρχε ύποπτη δραστηριότητα.

«Οι θρασύδειλοι θα συλληφθούν»

Με αφορμή την τριπλή δολοφονική επίθεση με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασύδειλους που παριστάνουν τους επαναστάτες…Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού…Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα» έγραψε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Δημογλίδου: Μάχη με το χρόνο για να γίνουν οι ενδείξεις αποδείξεις

Όπως τόνισε εξάλλου η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μιλώντας στο Mega το πρωί της Δευτέρας, «χρειάζονται ισχυρές αποδείξεις για να κατηγορηθούν αυτοί οι άνθρωποι, πόσω μάλλον την ώρα που δεν μπορούν εντοπιστούν άλλα στοιχεία, όπως γενετικό υλικό ή αποτυπώματα».

Πρόσθεσε ότι οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που έχουν πέσει πάνω από την υπόθεση, δίνουν μάχη με το χρόνο και στα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών, αναζητούν έστω και... μισό αποτύπωμα για να συλλάβουν τους δράστες της άνανδρης δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα.

«Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί και κάτι εργαστηριακό» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου, και πρόσθεσε ότι οι δράστες θα διωχθούν για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Κλείνοντας είπε ότι «δεν είναι εύκολο απλώς με την εικόνα να συλλάβουμε κάποιους» επαναλαμβάνοντας ότι «περιμένουμε να έχουμε αποδείξεις» και τόνισε ότι η έρευνα έχει περιοριστεί σε έναν στενό κύκλο 10 ατόμων.

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