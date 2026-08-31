Έχτισαν σπίτι το 1776 και κατεδαφίστηκε 200 χρόνια μετά: Τώρα είναι το στολίδι της πόλης
Το Dobbin House, το παλαιότερο διατηρητέο κτίριο στο Γκέτισμπεργκ της Πενσυλβάνια, συμπλήρωσε 250 χρόνια ιστορίας
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Το Dobbin House, το οποίο θεωρείται το παλαιότερο κτίριο που διασώζεται στο Γκέτισμπεργκ της Πενσυλβάνια, συμπλήρωσε 250 χρόνια από την κατασκευή του.
Βρίσκεται στον αριθμό 89 της Steinwehr Avenue και γιόρτασε την επέτειό του την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, ακριβώς δύο μισή αιώνες αφότου ο αιδεσιμότατος Αλεξάντερ Ντόμπιν ολοκλήρωσε την ανέγερσή της.
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