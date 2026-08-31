Έψαχναν για διαμάντια αλλά βρήκαν ένα πλοίο του 16ου αιώνα και χρυσό στην έρημο

Snapshot Το 2008 εντοπίστηκε στη Ναμίμπια το ναυάγιο του πορτογαλικού εμπορικού πλοίου Bom Jesus, που χάθηκε το 1533.

Βρέθηκαν περίπου 22 τόνοι ράβδων χαλκού, ελεφαντόδοντο, όπλα, ναυτικά όργανα και πάνω από 2.000 χρυσά νομίσματα βάρους σχεδόν 23 κιλών.

Οι ράβδοι χαλκού φέρουν το έμβλημα της οικογένειας Fugger, σημαντικής τραπεζικής δυναστείας της Αναγέννησης.

Τα νομίσματα, το φορτίο και τα ιστορικά αρχεία βοήθησαν στην ταυτοποίηση του πλοίου ως Bom Jesus.

Η ανακάλυψη δείχνει τη στενή σύνδεση μεταξύ ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών δικτύων, αφρικανικών πρώτων υλών και ασιατικών αγορών τον 16ο αιώνα. Snapshot powered by AI

Εργάτες σε ένα ορυχείο διαμαντιών στη Ναμίμπια έφεραν στο φως το 2008 το καλοδιατηρημένο ναυάγιο ενός πορτογαλικού εμπορικού πλοίου. Το ναυάγιο εκτιμάται ότι ανήκει στο Bom Jesus, ένα πλοίο που εξαφανίστηκε το 1533 ενώ έπλεε προς την Ινδία.

Το ναυάγιο εντοπίστηκε στην αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή διαμαντιών Sperrgebiet, στις εκβολές του ποταμού Orange. Οι αρχαιολόγοι βρήκαν περίπου 22 τόνους ράβδων χαλκού, ελεφαντόδοντο, όπλα, ναυτικά και πλοηγικά όργανα, καθώς και περισσότερα από 2.000 χρυσά νομίσματα, συνολικού βάρους σχεδόν 23 κιλών.

Πολλές από τις ράβδους χαλκού έφεραν το έμβλημα της τρίαινας, που συνδέεται με την οικογένεια Fugger, μία από τις ισχυρότερες τραπεζικές δυναστείες της Ευρώπης κατά την Αναγέννηση. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η άμμος και το μεγάλο βάρος του φορτίου συνέβαλαν στη διατήρηση τμήματος του πλοίου και του περιεχομένου του επί αιώνες.

Τα νομίσματα βοήθησαν στην ταυτοποίηση

Δεν υπάρχει άμεση γραπτή απόδειξη που να επιβεβαιώνει το όνομα του πλοίου. Ωστόσο, οι ερευνητές συνέδεσαν το εύρημα με το Bom Jesus, βασιζόμενοι στα νομίσματα, το φορτίο και τα ιστορικά αρχεία των πορτογαλικών στόλων.

Η ανακάλυψη αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά δίκτυα, οι αφρικανικές πρώτες ύλες και οι ασιατικές αγορές ήταν ήδη στενά συνδεδεμένα τον 16ο αιώνα.

Η τύχη των περισσότερων μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη.