Κι όμως: «Παράθυρο» για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν την επόμενη Τετάρτη

Ανοιχτό, παρά τα όσα γράφονται, παραμένει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερνογάν την ερχόμενη Τετάρτη στην Κοπεγχάγη, στο περιθώριο του άτυπου ευρωπαϊκού συμβουλίου με τη συμμετοχή και των, υπό ενταξιακό καθεστώς, χωρών.

Αν πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση αυτή, είμαι πολύ περίεργος να δω και το κλίμα που θα επικρατήσει μεταξύ των δύο ηγετών καθώς η τελευταία αναβολή προκάλεσε, όσο και να είναι, μια νέα ένταση, ή να το πω αλλιώς δημιούργησε μια… παράξενη ατμόσφαιρα.

Η αλήθεια είναι πως η Αθήνα αιφνιδιάστηκε από την αναβολή αυτή. Κυρίως γιατί φαίνεται πως η Άγκυρα γνώριζε για τη σύνοδο που συγκάλεσαν οι Αμερικανοί αρκετό καιρό πριν και σε κάθε περίπτωση υπήρξε ο κατάλληλος χρόνος για να ενημερωθεί η ελληνική πλευρά και να προγραμματιστεί κάτι άλλο.

Μετά τον αρχικό, λοιπόν, αιφνιδιασμό, η Αθήνα αντέδρασε με αμηχανία για να οδηγηθεί στο τέλος σε μια πιο σκληρή γραμμή αποδίδοντας ευθύνες στον Ερντογάν τον οποίο και κατηγόρησε πως είχε δεύτερες σκέψεις. Τώρα βέβαια, σύμφωνα με τη «γάτα», υπάρχουν και αυτοί στην κυβέρνηση που εκτιμούν πως είναι εμφανές πως στην παρούσα χρονική συγκυρία η Ελλάδα δεν είναι στις προτεραιότητες του Ταγίπ Ερντογάν καθώς συντελούνται σημαντικές αλλαγές στην ευρύτερη περιοχή στις οποίες η Άγκυρα θέλει να είναι -και είναι- παρούσα.

Την ίδια ώρα η Αθήνα παρακολουθεί στενά το νέο κλίμα που διαμορφώνεται στις σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον, όπως παρακολουθεί και με μία σχετική αμηχανία τις ευρωπαϊκές χώρες, τη μία μετά την άλλη να αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος. Η Ελλάδα κρατά σε αυτό το θέμα στάση αναμονής έχοντας ξεκαθαρίσει πως η αναγνώριση θα προχωρήσει όταν βρεθεί συνολική λύση για την περιοχή - αυτό δεν σημαίνει, όμως, πως οι σχέσεις μας με το Ισραήλ δεν θα δοκιμαστούν.

Στο Μαξίμου πάντως θεωρούν πως τα εθνικά θέματα είναι ένας προνομιακός χώρος για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς φαίνεται η πλειοψηφία των πολιτών να μην εμπιστεύεται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τους σχετικούς χειρισμούς.

Στα εσωτερικά μας, την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί, μαθαίνω, νέο υπουργικό συμβούλιο όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και ο προγραμματισμός προσλήψεων για το νέο έτος ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί τα πράγματα ίσως να ζορίσουν για την κυβέρνηση αν και δημοσκοπικά, και πάλι φαίνεται πως από την υπόθεση αυτή χάνουν όλα τα συστημικά κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει κατά το παρελθόν.

Μαθαίνω από τη «γάτα», τέλος, πως στο Μαξίμου περιμένουν από τη δικαιοσύνη να αποφανθεί για το αίτημα γονέων που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη για εκταφή καθώς ανησυχούν για τη εξέλιξη που μπορεί να έχει η απεργία πείνας στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.