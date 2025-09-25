Τραμπ: Ο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο με «λίστα αγορών» αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται σήμερα τον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά έπειτα από έξι χρόνια, σε μία πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει στόχο την αποκατάσταση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών-μελών του ΝΑΤΟ.

Η ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνει συμφωνίες που, συνολικά, ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια και καλύπτουν αγορές από μαχητικά αεροσκάφη της Lockheed Martin και επιβατικά αεροπλάνα Boeing μέχρι αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία με την Τουρκία επικεντρώνεται σε «πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, όπως μεγάλη αγορά αεροσκαφών Boeing, σημαντική συμφωνία για F-16 και συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35», εκφράζοντας αισιοδοξία ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη. Παράλληλα, ο Ερντογάν επεσήμανε ότι το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον γίνεται με την προσδοκία να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή με βάση το κοινό όραμα για παγκόσμια ειρήνη.

Οι δηλώσεις Ρούμπιο που προκάλεσαν εκνευρισμό στην Τουρκία

Πάντως μία ημέρα νωρίτερα οι τοποθετήσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, για τις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στην Άγκυρα. Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα με τη Sabah, «Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρικτής του Ισραήλ, έκανε προσβλητικές δηλώσεις εναντίον του προέδρου Ερντογάν και της Τουρκίας».

Συγκεκριμένα ο Μάρκο Ρούμπιο τοποθετήθηκε μετά την αναφορά Ερντογάν ότι δεν έληξε ο πόλεμος στην Ουκρανία, και συγκεκριμένα δήλωσε: «Στο θέμα της Ρωσίας και της Ουκρανίας — ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που έχει κάποια πιθανότητα να βάλει τέλος σε αυτό, είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Γι’ αυτό και έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια απ’ οποιονδήποτε άλλον. Όλες αυτές οι άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, παρεμπιπτόντως, μας ικετεύουν να εμπλακούμε. Θέλουν να είμαστε μέσα. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν να γίνει κάτι, θέλουν να έρθουν στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Ερντογάν έρχεται αυτή την εβδομάδα στον Λευκό Οίκο για να συναντήσει τον πρόεδρο. Όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο. Όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ. Όλοι θέλουν ο πρόεδρος Τραμπ να το λύσει. Άρα μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ηγέτες — σήμερα γίνονται τέτοιες συναντήσεις — που μας παρακαλούν να συμμετάσχουν. Μας τηλεφωνούν και λένε: “Μπορούμε να συμπεριληφθούμε; Μπορείτε να μας φέρετε μέσα; Μπορώ να έχω πέντε λεπτά για να σφίξω το χέρι του προέδρου;” Αυτός είναι ο αναντικατάστατος ηγέτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Είναι ο μόνος που έχει πραγματικές πιθανότητες, όχι μόνο να διαμεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη [πιθανώς αναφέρεται στη Γάζα] και στην απελευθέρωση όλων των ομήρων εκεί».

Rubio says Erdogan can say all he wants on Gaza and Ukraine but he will come to the White House when he wants something done and would seek Trump’s help pic.twitter.com/R2vaPxR3eM — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 23, 2025

Η ισορροπία τρόμου της Τουρκίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία

Η συνάντηση έρχεται σε μια περίοδο που η Άγκυρα επιθυμεί να επανεκκινήσει τη στρατιωτική και οικονομική συνεργασία με την Ουάσιγκτον, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να ισορροπήσει τις σχέσεις της με τη Μόσχα και να εμφανιστεί ως διαμεσολαβητής σε περιφερειακά ζητήματα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας Τραμπ, οι σχέσεις των δύο ηγετών χαρακτηρίστηκαν από προσωπική οικειότητα, αλλά και έντονες διαφωνίες για το ζήτημα των Κούρδων στη Συρία και τις τουρκικές αγορές ρωσικών συστημάτων S-400.

Οι διαπραγματεύσεις σήμερα αναμένεται να επικεντρωθούν, εκτός από τα εξοπλιστικά προγράμματα, στη διεύρυνση της εμπορικής συνεργασίας και στην ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των τουρκικών εισαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν δημοσιεύσει λεπτομερές πρόγραμμα της επίσκεψης, ωστόσο προσδοκούν να εστιάσουν στην εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών και στην ενίσχυση της άμυνας και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και το ΝΑΤΟ.

