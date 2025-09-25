«Όχι» Μητσοτάκη σε τεχνητή ένταση - Η Αθήνα επιδιώκει αποσυμπίεση της κατάστασης χωρίς υποχωρήσεις

Από τη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα αποσυμπίεσης στις σχέσεις με την Τουρκία κάνοντας όμως καθαρές τις ελληνικές κόκκινες γραμμές

Κώστας Τσιτούνας

«Όχι» Μητσοτάκη σε τεχνητή ένταση - Η Αθήνα επιδιώκει αποσυμπίεση της κατάστασης χωρίς υποχωρήσεις
EUROKINISSI.
ΕΘΝΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζητώντας με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ, απέφυγε να πυροδοτήσει το κακό κλίμα που δημιούργησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την ακύρωση της συνάντησης και έστειλε μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει πίσω στις ενέργειες και στις έρευνες που έχουν προγραμματιστεί με τη Chevron.

Σε ερώτηση για τις αντιδράσεις στην είσοδο της Chevron, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο» και σχολίασε δηκτικά τις αντιδράσεις της Τουρκίας: «Εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στην Τουρκία, ας είναι. C'est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι».

Αυτό δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το αποδεχθούν οι Τούρκοι υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν τίθεται θέμα συζήτησης ή κάποιας με την Τουρκία σε ό,τι αφορά την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.

Από την άλλη μεριά ο κ. Μητσοτάκης άφησε να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση τη διακοπή των συνομιλιών με τον Τούρκο Πρόεδρο υπενθυμίζοντας ότι ήδη τον έχει συναντήσει επτά φορές από το 2019 που εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός.

Συμπερασματικά ο Έλληνας πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του στη WSJ καθιστά σαφές ότι η χώρα μας επιθυμεί τη διατήρηση των ήρεμων νερών και όχι την τεχνητή ένταση και την περαιτέρω δραματοποίηση της κατάστασης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την «πράσινη» πρεμιέρα στο Europa League | Οι μεταδόσεις της ημέρας (25/09)

08:39ΚΟΣΜΟΣ

«Παίζουν με τον πόνο μας»: Ξεσπά η οικογένεια της Μαρίσσα Λαιμού για την καθυστέρηση των βρετανικών αρχών

08:34ΕΘΝΙΚΑ

«Όχι» Μητσοτάκη σε τεχνητή ένταση - Η Αθήνα επιδιώκει την αποσυμπίεση της κατάστασης χωρίς υποχωρήσεις

08:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Νέες μαρτυρίες, «φαντάσματα» στις καταθέσεις, συνταγογραφήσεις στο όνομα της νεκρής μητέρας και το χαμένο δάνειο της Αλεξανδρούπολης

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Rihanna: Γέννησε το πρώτο της κοριτσάκι

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Νέος συναγερμός από πτήσεις drones σε αεροδρόμια – Στο επίκεντρο και η στρατιωτική βάση του Σκρίντστρουπ

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το «σχέδιο 21 σημείων» του Τραμπ για την ειρήνη - 85 νεκροί σε 24 ώρες, χτύπησαν στάδιο που στέγαζε εκτοπισμένους

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota φέρνει εφαρμογή που παροτρύνει τους οδηγούς PHEV να φορτίζουν πιο συχνά

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Σε ποια περίπτωση μπαίνει «κόφτης» - Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Άνδρο: Αγνοείται 54χρονος ψαράς στην περιοχή Ακρωτήρι Καμπανούς

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Κολομβίας: «Πράξη τυραννίας οι αμερικανικές επιθέσεις σε υποτιθέμανα ναρκόπλοια»

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Είχαν προηγηθεί 6,2 Ρίχτερ

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδόν 58 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 8μηνο: Κατακόρυφη αύξηση κίνησης σε Ηράκλειο, Ρόδο, Χανιά, Κέρκυρα

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές - Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Στη Βέρνη για το «διπλό» που θα του… αλλάξει τη ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Το TikTok αποχαιρετά την πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα που πέθανε ξαφνικά – Το γεμάτο περηφάνεια σχόλιο της κόρης της

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Ετοιμαζόταν για τη βάρδιά του ο 20χρονος όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η σφοδρή κακοκαιρία – «Καμπανάκι» από μετεωρολόγους για πλημμυρικά φαινόμενα

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την ξηρασία - Αναμένεται να φτάσει μέχρι βαθιά στο φθινόπωρο

08:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Νέες μαρτυρίες, «φαντάσματα» στις καταθέσεις, συνταγογραφήσεις στο όνομα της νεκρής μητέρας και το χαμένο δάνειο της Αλεξανδρούπολης

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Τέξας: Ξεσπά η δασκάλα για τις κατηγορίες ότι δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο – «Δεν ήμουν δειλή»

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

08:39ΚΟΣΜΟΣ

«Παίζουν με τον πόνο μας»: Ξεσπά η οικογένεια της Μαρίσσα Λαιμού για την καθυστέρηση των βρετανικών αρχών

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Σε ποια περίπτωση μπαίνει «κόφτης» - Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Ένα αδάμαστο πνεύμα που πάλεψε για την ελευθερία στη ζωή

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία για τη Chevron – Εάν δυσφορούν... c'est la vie

08:34ΕΘΝΙΚΑ

«Όχι» Μητσοτάκη σε τεχνητή ένταση - Η Αθήνα επιδιώκει την αποσυμπίεση της κατάστασης χωρίς υποχωρήσεις

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τυφλά» οικόπεδα: Πώς να αποφύγετε προστριβές με γείτονες και πότε μπορούν να οικοδομηθούν - Πλήρης οδηγός

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τον Ιανουάριο του 2021 είδε για τελευταία φορά νοσηλευτής τη μητέρα της 62χρονης - Το θρίλερ με τον θάνατό της και τα νέα στοιχεία

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος στο Blue Star Chios - Είχε γενέθλια δύο μέρες πριν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ