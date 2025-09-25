«Όχι» Μητσοτάκη σε τεχνητή ένταση - Η Αθήνα επιδιώκει αποσυμπίεση της κατάστασης χωρίς υποχωρήσεις

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζητώντας με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ, απέφυγε να πυροδοτήσει το κακό κλίμα που δημιούργησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την ακύρωση της συνάντησης και έστειλε μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει πίσω στις ενέργειες και στις έρευνες που έχουν προγραμματιστεί με τη Chevron.

Σε ερώτηση για τις αντιδράσεις στην είσοδο της Chevron, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο» και σχολίασε δηκτικά τις αντιδράσεις της Τουρκίας: «Εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στην Τουρκία, ας είναι. C'est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι».

Αυτό δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το αποδεχθούν οι Τούρκοι υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν τίθεται θέμα συζήτησης ή κάποιας με την Τουρκία σε ό,τι αφορά την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.

Από την άλλη μεριά ο κ. Μητσοτάκης άφησε να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση τη διακοπή των συνομιλιών με τον Τούρκο Πρόεδρο υπενθυμίζοντας ότι ήδη τον έχει συναντήσει επτά φορές από το 2019 που εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός.

Συμπερασματικά ο Έλληνας πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του στη WSJ καθιστά σαφές ότι η χώρα μας επιθυμεί τη διατήρηση των ήρεμων νερών και όχι την τεχνητή ένταση και την περαιτέρω δραματοποίηση της κατάστασης.

Διαβάστε επίσης