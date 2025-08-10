Θεόδωρος Κολυδάς: «Προτιμούν» την Άνδρο τα θυελλώδη μελτέμια
Οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 9 μποφόρ στο Στενό Καφηρέα
Τα θυελλώδη μελτέμια που σαρώνουν το Αιγαίο συνεχίζονται και σήμερα, με την περιοχή της Άνδρου να βρίσκεται στο επίκεντρο, με ανέμους έως και 9 μποφόρ να πνέουν στο Στενό Καφηρέα.
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, αναφέρει ότι οι βόρειοι άνεμοι θα μειωθούν ελαφρώς σε ένταση, στα 8 μποφόρ, από τις 7 το απόγευμα της Κυριακής (10/08).
