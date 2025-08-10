Θεόδωρος Κολυδάς: «Προτιμούν» την Άνδρο τα θυελλώδη μελτέμια

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις τις τελευταίες ημέρες.

Τα θυελλώδη μελτέμια που σαρώνουν το Αιγαίο συνεχίζονται και σήμερα, με την περιοχή της Άνδρου να βρίσκεται στο επίκεντρο, με ανέμους έως και 9 μποφόρ να πνέουν στο Στενό Καφηρέα.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, αναφέρει ότι οι βόρειοι άνεμοι θα μειωθούν ελαφρώς σε ένταση, στα 8 μποφόρ, από τις 7 το απόγευμα της Κυριακής (10/08).

Διαβάστε επίσης