Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι δείχνουν σοβαρή ανατροπή - Πρώιμο φθινόπωρο, από πότε και πού

Ασυνήθιστο κρύο για τα δεδομένα της εποχής στην Βόρεια Αφρική, ειδικά μεταξύ Αλγερίας, Τυνησίας και Λιβύης

Ιταλοί μετεωρολόγοι μιλούν για άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες στην Ευρώπη αλλά όχι σε ακραίες τιμές στην λεκάνη της Μεσογείου.

Αναλυτικά το Weather Phenomena αναφέρει για τον καιρό των επομένων ημερών επικαλούμενο την ιταλική ιστοσελίδα Meteoweb.eu:

Σημαντική άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, σύμφωνα και με τις προβλέψεις των Ιταλών μετεωρολόγων, με τις τιμές ωστόσο να μην φτάσουν σε ακραίες τιμές για τα δεδομένα της εποχής και με μόνη εξαίρεση να αποτελούν η Ισπανία και η Γαλλία, οι οποίες ενδεχομένως να δουν τον υδράργυρο να ανεβαίνει ακόμα και στους 45 βαθμούς κελσίου.

Η σταδιακή άνοδος της κορυφογραμμής του Αντικυκλώνα των Αζόρων, θα ευνοήσει στην μεταφορά πιο θερμών αέριων μαζών προς την Ευρώπη, ενώ παράλληλα αναμένεται να επικρατήσει και ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων μεταξύ Γαλλίας, Βελγίου και Γερμανίας, με την ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο του να φτάνει στα 1027 με 1028hPa. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν και οι πιθανότητες για αξιόλογες βροχοπτώσεις και στην λεκάνη της Μεσογείου, με μόνο κάποιες μικρές εξαιρέσεις.

Όπως επισημαίνουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι στις αναλύσεις τους, η ζέστη θα γίνει σαφώς αισθητή όσο θα διανύουμε το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου, όμως στην λεκάνη της Μεσογείου δεν θα ανέβει η θερμοκρασία σε εντυπωσιακά επίπεδα, κινούμενη κατά βάση μεταξύ των 37 και 38 βαθμών κελσίου στα ηπειρωτικά, τόσο την Ιταλία όσο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 40 βαθμούς κελσίου, στην Ιταλία, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα.

Ωστόσο, εντύπωση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι στην Βόρεια Αφρική θα επικρατήσει ένα ασυνήθιστο κρύο για τα δεδομένα της εποχής, ειδικά μεταξύ Αλγερίας, Τυνησίας και Λιβύης, το οποίο σύμφωνα και με τους ίδιους είναι πραγματικά εντυπωσιακό, ανατρέποντας τελείως τις καιρικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν στις προαναφερόμενες χώρες και στις οποίες κυριαρχεί κατά κανόνα ο υποτροπικός αεροχείμαρρος (ή Αφρικανικός Αντικυκλώνας) αυτή την περίοδο.

Όπως καταλήγουν λοιπόν στις προβλέψεις τους, η έντονη ζέστη θα επιστρέψει στην Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, με την Ισπανία και την Γαλλία να έρχονται εκ νέου αντιμέτωπες με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών κελσίου, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάσουν στον ίδιο βαθμό τις υπόλοιπες χώρες στην λεκάνη της Μεσογείου.

Σύμφωνα με τους ίδιους, στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου ο καιρός σταδιακά θα αρχίσει να θυμίζει φθινόπωρο σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, ενώ κατά πάσα πιθανότητα αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες θα καταλήξουν μέχρι και την λεκάνη της Μεσογείου, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να κινηθούν μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής στα τέλη του μήνα.

