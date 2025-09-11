Καιρός: Έντονη αστάθεια τις επόμενες ημέρες - Πότε κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου για την εξέλιξη του καιρού

Καιρός: Έντονη αστάθεια τις επόμενες ημέρες - Πότε κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος
Με έντονη αστάθεια θα κυλήσουν τα επόμενα 24ωρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/9) αναμένονται στη κεντρική Μακεδονία μπόρες, ενώ σε Δράμα και Ξάνθη βροχές.

Βροχερό θα είναι το σκηνικό και το Σάββατο σε μεγαλύτερα υψόμετρα σε Θεσσαλία και Μακεδονία, ενώ την Κυριακή στα ορεινά της Μακεδονίας αναμένονται επίσης μπόρες.

Σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού, από το βράδυ της Κυριακής η αστάθεια θα είναι πιο έντονη σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ενώ από την Δευτέρα θα ενταθεί και θα σημειωθούν βροχές έως και την Πελοπόννησο.

Από το Σάββατο (13/9) αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στην κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά ανατολικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα βόρεια και ανατολικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και μικρή άνοδο στη δυτική Ελλάδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-09-2025

Αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, όμως γρήγορα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και βαθμιαία από το μεσημέρι στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σταδιακά σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τη Μακεδονία δυτικοί έως 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώση μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-09-2025

Στην ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια και τις Σποράδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα σταδιακά μετά το απόγευμα θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-09-2025

Σχεδον αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

