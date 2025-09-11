Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

Νέο ενδιαφέρον βίντεο ανέβηκε στο κανάλι 36 Weather, όπου γίνεται αναφορά στα στις προβλέψεις του παλαιού ημερολογίου.

Και ενώ οι προβλέψεις των παραδοσιακών μεθόδων έδειχναν πως ο φετινός χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα «βαρύς», το παλαιό ημερολόγιο δείχνει τελείως διαφορετική εικόνα.

Σύμφωνα με τα μερομήνια του παλιού ημερολογίου, το φθινόπωρο του 2025 θα κυλήσει ήπια, με λίγες βροχές και χωρίς ακραία φαινόμενα. Από τον Δεκέμβριο και μετά οι προβλέψεις διαφοροποιούνται σημαντικά από όσα δίνουν τα μερομήνια του νέου ημερολογίου. Ο Δεκέμβριος αναμένεται σχετικά ήπιος, με λίγες βροχές στις αρχές του μήνα και πιο βελτιωμένο καιρό μέχρι τα Χριστούγεννα. Οι γιορτές, πάντως, προβλέπεται να έχουν βροχερό σκηνικό σε πολλές περιοχές της χώρας, χωρίς όμως ψυχρή εισβολή.

Με την αλλαγή του έτους προβλέπονται εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, που θα διαρκέσουν για αρκετές ημέρες, ενώ αμέσως μετά αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Στη συνέχεια εκτιμάται ότι θα επικρατήσει περίοδος αλκυονίδων ημερών, με ήπιο καιρό έως το τέλος του μήνα.

Για τον Φεβρουάριο τα μερομήνια του παλιού ημερολογίου «βλέπουν» ισχυρότερη κακοκαιρία. Στις αρχές του μήνα αναμένονται βροχές, ενώ γύρω στις 10 Φεβρουαρίου προβλέπεται μια ψυχρή εισβολή που μπορεί να φέρει χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα. Ωστόσο, το κύμα κακοκαιρίας εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μόλις δύο ημέρες, καθώς στη συνέχεια προβλέπεται γρήγορη άνοδος της θερμοκρασίας, νοτιάδες και εκ νέου βροχοπτώσεις. Από τα μέσα Φεβρουαρίου και μέχρι το τέλος του μήνα ο καιρός αναμένεται βελτιωμένος.

Ο Μάρτιος, σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, δεν θα έχει ψυχρές εισβολές ούτε χιονοπτώσεις στα χαμηλά. Μόνο ένα διάστημα μεταξύ 10 και 17 Μαρτίου αναμένεται να φέρει αξιόλογες βροχές, πριν επανέλθει και πάλι η βελτίωση μέχρι το τέλος του μήνα.

Συνολικά, τα μερομήνια με το παλιό ημερολόγιο «βλέπουν» έναν χειμώνα 2025-2026 ιδιαίτερα ήπιο, παρόμοιο με τον θερμό χειμώνα της περασμένης χρονιάς.

