Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία Οκτωβρίου - Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

Ο ερχόμενος Οκτώβριος αναμένεται θερμότερος του κανονικού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Όπως δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία που δημοσίευσε το Meteo.gr, στο 76% των σεναρίων η μέση θερμοκρασία του μήνα θα κινηθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016).

Συγκεκριμένα, οι πιθανότητες για θετικές αποκλίσεις είναι: 27% για αύξηση 0-1°C, 31% για 1-2°C και 18% για άνω των 2°C. Αντίθετα, οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις κυμαίνονται στο 18% για 0-1°C και 6% για άνω του 1°C. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων που αναλύθηκαν φτάνει τον +0,92°C.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεγαλύτερες αποκλίσεις αναμένονται στη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στα Βαλκάνια, όπου η μέση θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τον +1°C.

Οι θετικές αποκλίσεις αναμένονται σχεδόν σε όλη την ήπειρο, σύμφωνα με τα 400 σενάρια που προέρχονται από 8 διεθνή κέντρα πρόγνωσης, μεταξύ των οποίων ECMWF, UKMO, Meteo-France, JMA, NCEP, DWD, CMCC και BOM, όπως παρέχονται από την υπηρεσία Copernicus Climate Change της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από σημαντική αβεβαιότητα και δίνουν μια τάση για τη μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Οι αποκλίσεις σε τοπικό και ημερήσιο επίπεδο λόγω μεμονωμένων καιρικών φαινομένων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση μηνιαία τιμή.

Η μέση θερμοκρασία του Αυγούστου 2025 στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παρουσίασε απόκλιση +0,42°C. Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση που είχε εκδοθεί τον Ιούλιο είχε προβλέψει μέση απόκλιση +1,34°C, με πιθανότητα 35% για την περιοχή αυτή. Η παρατηρούμενη απόκλιση καταγράφηκε ως η δεύτερη πιο πιθανή τιμή μεταξύ των σεναρίων, δείχνοντας την πρόβλεψη να κινείται σε σχετικά ρεαλιστικά πλαίσια.

