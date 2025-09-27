Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί
Νέα επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας σύμφωνα με το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο
Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από απόψε και για 24 ώρες, που θα επηρεάσει κυρίως 10 περιοχές της χώρας.
Ωσστόσο, σύμφωνα με το μεσημεριανό τρέξιμο του GFS, τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως το βράδυ της Κυριακής, αλλά ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό κάνει την εμφάνισή του στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και θα επηρεάσει όλη τη χώρα από την Τετάρτη μέχρι και το σαββατοκύριακο.
Η κίνηση των βαρομετρικών χαμηλών στο μεσημεριανό τρέξιμο του GFS
