Καιρός: Οργανωμένο χαμηλό φέρνει ψυχρή εισβολή - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

Ισχυρές βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα και έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Οργανωμένο χαμηλό φέρνει ψυχρή εισβολή - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη
ΚΑΙΡΟΣ
3'
Η νέα εβδομάδα φέρνει εκ νέου κακοκαιρία, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη, καθώς ένα οργανωμένο χαμηλό από την Ιταλία θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα μας από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη, ξεκινώντας από τα δυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα δώσουν μεγάλα ύψη βροχής.

Τα φαινόμενα θα έχουν πιο γενικευμένο χαρακτήρα μέχρι και το Σάββατο, επηρεάζοντας και την Αττική ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, ειδικά στη βόρεια χώρα, όπου ακόμη και τις μεσημβρινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά και ημιορεινά θα καταγραφούν μονοψήφιες τιμές.

Παράλληλα, όπως σημειώνει για τον Οκτώβριο, οι μέσες κλιματικές τιμές κυμαίνονται από 20–24°C (στην Αττική γύρω στους 23°C). Κατά τη διέλευση του χαμηλού αναμένονται ισχυροί άνεμοι, ενώ δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις στα βουνά της βόρειας χώρα

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.
Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το αργά το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές πλην του νοτιοανατολικού Αιγαίου, θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-10-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους έντονα στην ανατολική χώρα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

