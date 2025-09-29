Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

Νέα κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο καιρός επιμένει... φθινοπωρινά και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, μέσα στις επόμενες ημέρες κακοκαιρία τύπου «Π» θα χτυπήσει τη χώρα μας.

Όπως αναφέρει, με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά τα Κεντρικά και Βόρεια, καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο ( περίπου καιρός του "Π") .

Τα χαμηλά που έρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν και τη χώρα μας με το πρώτο σύστημα να προκαλεί πολλές βροχές την ερxόμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Ένα ισχυρό κύμα ψύχους, σπάνιο για την εποχή, κατεβαίνει από την κεντρική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και αναμένεται να επηρεάσει και τη χώρα μας από το Σαββατοκύριακο.

Το ψυχρό μέτωπο, που ήδη ρίχνει το θερμόμετρο κοντά στο μηδέν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, θα συναντηθεί με θερμότερες αέριες μάζες από τη Μεσόγειο, προκαλώντας έντονες βροχές και καταιγίδες στον ελλαδικό χώρο.

11.jpg

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα καιρικής πρόγνωσης seveweather.gr, προειδοποιεί ότι η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή από το Σάββατο, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με το κρύο να γίνεται εντονότερο από την Κυριακή. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς, ενισχύοντας το αίσθημα ψύχους.

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε μεγάλα υψόμετρα στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιόνια και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

3.jpg

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν τη νύχτα και νωρίς το πρωί, με το θερμόμετρο σε ορεινές περιοχές να υποχωρεί κάτω από το μηδέν, ενώ σε μεγάλα υψόμετρα η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους -5 °C.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το κύμα κακοκαιρίας για τις αρχές Οκτωβρίου θεωρείται ασυνήθιστα ισχυρό και εφιστούν την προσοχή σε όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν ή να κινηθούν σε ορεινές περιοχές το Σαββατοκύριακο.

Πολικές μάζες ψύχους κινούνται προς τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο

Το γενικό καιρικό μοτίβο στην Ευρώπη έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό αντικυκλωνικό σύστημα στα βόρεια, το οποίο επιτρέπει σε αέριες μάζες να κινούνται από την ανατολή προς τη δύση και τον νότο. Με την έναρξη του Οκτωβρίου, το ζωνικό, πιο θερμό δυτικό ρεύμα διακόπτεται, οδηγώντας σε απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Μετά τα μέσα της εβδομάδας αναπτύσσεται ένα ασυνήθιστα ισχυρό κύμα ψύχους, καθώς μια μεγάλη ψυχρή λίμνη επεκτείνεται από την ανατολική στην κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Η εξέλιξη αυτή φέρνει θυελλώδεις ανέμους τύπου Μπόρα στις δυτικές ακτές των Βαλκανίων, έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά και τον πρώτο παγετό της σεζόν σε πολλές περιοχές.

cold-wave-outbreak-autumn-season-forecast-central-europe-pressure.jpg

Καθώς η ψυχρή μάζα από την ανατολική Ευρώπη βαθαίνει και εξαπλώνεται δυτικά, η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από το μηδέν στο επίπεδο των 850 mbar (περίπου στα 1.250 μέτρα υψόμετρο) την Πέμπτη και την Παρασκευή, περίπου 10 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή. Πρόκειται για τις χαμηλότερες θερμοκρασίες που θα έχουν καταγραφεί ως τώρα το φετινό φθινόπωρο.

Οι μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι μετά το έντονο αυτό κύμα ψύχους αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας προς τα μέσα Οκτωβρίου, καθώς το ρεύμα από τον Ατλαντικό θα επανέλθει, μεταφέροντας θερμότερες αέριες μάζες στην ήπειρο.

Το φαινόμενο οφείλεται σε ένα κλασικό μοτίβο «Rex blocking», με ισχυρό αντικυκλώνα στη βόρεια Ευρώπη και χαμηλό σύστημα στα νότια. Η διάταξη αυτή ευνοεί την κίνηση ψυχρών αερίων μαζών από τη Ρωσία προς την ανατολική, κεντρική και τελικά τη νότια Ευρώπη.

Το κύμα ψύχους θα κορυφωθεί από την Πέμπτη ως το Σάββατο, με θερμοκρασίες 8 έως 12 βαθμούς χαμηλότερες από τις συνηθισμένες για τις αρχές Οκτωβρίου, ενώ σε πολλές περιοχές θα σημειωθούν άνεμοι Μπόρα που θα ξεπερνούν τα 120 χλμ./ώρα κατά μήκος της Αδριατικής.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.
Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το αργά το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές πλην του νοτιοανατολικού Αιγαίου, θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-10-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους έντονα στην ανατολική χώρα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

Σχόλια

