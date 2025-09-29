Καιρός: Νέα κακοκαιρία σε λίγες ημέρες - Προειδοποιεί για επικίνδυνα φαινόμενα ο Μαρουσάκης

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται να επιτείνει τις φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Το επόμενο κύμα αναμένεται από την Πέμπτη, φέρνοντας εκτεταμένες βροχές σε περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε αποδρομή.

Το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε σημαντικά τη χώρα μας αρχίζει να μεταφέρεται προς τα ανατολικά. Η μεταβολή αυτή συνδυάζεται με υψηλές βαρομετρικές πιέσεις σε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, γεγονός που οδηγεί στη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών. Σε συνδυασμό με τις ψυχρές θάλασσες της Ευρώπης, δημιουργείται το κατάλληλο υπόβαθρο για το σχηματισμό νέας κακοκαιρίας που θα ενεργοποιηθεί από το βράδυ της Τετάρτης και θα επηρεάσει τη χώρα από την Πέμπτη και μετά.

Σήμερα, ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια κυρίως στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, με εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας, συνοδευόμενες από τοπικές βροχές και καταιγίδες. Αντίθετα, η Θεσσαλία και οι βορειότερες περιοχές θα έχουν πιο ήπιες καιρικές συνθήκες με μικρότερη πιθανότητα βροχών.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν σχετικά ήπιοι έως και την Τετάρτη, οπότε και θα στραφούν σε νοτιάδες, ενισχύοντας σημαντικά τηροή αερίων μαζών και σηματοδοτώντας την επικείμενη επιδείνωση του καιρού.

Ήδη παρατηρείται πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται αισθητή ψύχρα, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Στην Αττική, αναμένονται τοπικές βροχές μέσα στην ημέρα, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν άστατες χωρίς ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, πιθανόν να σημειωθούν λίγες βροχές κυρίως σε θαλάσσιες περιοχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 24 βαθμών Κελσίου.

Την Τρίτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα και θερμοκρασίες γύρω στους23-25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές.

Από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη, η κακοκαιρία θα ενταθεί σημαντικά. Το νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας, που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, θα φτάσει μέχρι και το ανατολικό Αιγαίο, φέρνοντας τοπικά μεγάλα ύψη βροχής και παρατεταμένη αστάθεια.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να κυριαρχήσει ένα άκρως φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές, ψυχρές θερμοκρασίες και ενισχυμένους ανέμους. Η παρατεταμένη αστάθεια αυξάνει τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια, γι’ αυτό οι αρμόδιες αρχές και οι πολίτες πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση.