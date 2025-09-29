Καιρός: Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - Φόβοι για πλημμύρες

Χαλάει ο καιρός τις επόμενες μέρες στη χώρα μας με έντονες βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι μάλιστα ιδιαίτερα έντονα στο ανατολικό Αιγαίο, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί, όμως την Πέμπτη και την Παρασκευή έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, με ψυχρές αέριες μάζες να ενισχύουν το φθινοπωρινό σκηνικό ενώ στα βόρεια και σε ψηλά ορεινά είναι πιθανό να πέσουν και τα πρώτα χιόνια.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες βροχές και διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, ενισχύοντας τα καιρικά φαινόμενα από τα μέσα της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται άστατο, με ψυχρότερο καιρό, βροχές και ενδεχόμενο πλημμυρικών επεισοδίων.

Κολυδάς: Με πολλές βροχές ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος

Νωρίτερα ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, έκανε λόγο για έντονες βροχοπτώσεις που θα επηρεάσουν τη χώρα μας μέχρι την επόμενη εβδομάδα, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι βροχές, όπως σημείωσε ο Θοδωρής Κολυδάς, θα είναι αρκετά έντονες, ενώ τα πρώτα συστήματα από την Ιταλία θα δώσουν έντονα φαινόμενα την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«"Ο ΜΗΝΑΣ ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ , Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΝΕΙ"

(ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά τα Κεντρικά και Βόρεια καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο ( περίπου καιρός του "Π") . Τα χαμηλά που έρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν και τη χώρα μας με το πρώτο σύστημα να προκαλεί πολλές βροχές την ερxόμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

Την εβδομάδα από 6-13 Οκτωβρίου οι βροχές θα υποχωρήσουν, σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του ECMWF».

Μαρουσάκης: Νέο κύμα κακοκαιρίας στα τέλη της εβδομάδας

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, μίλησε για άκρως φθινοπωρινές συνθήκες, τονίζοντας ότι το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την Πέμπτη με εκτεταμένες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Αύριο Τρίτη αναμένονται λίγες βροχές κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με θερμοκρασίες 23-25°C. Την Τετάρτη αρχίζει η προσέγγιση της νέας κακοκαιρίας, η οποία την Πέμπτη θα δώσει τοπικά μεγάλο όγκο βροχής και θα επηρεάσει μεγαλύτερες εκτάσεις, φτάνοντας μέχρι το ανατολικό Αιγαίο.

Το Σαββατοκύριακο αναμένονται άστατες συνθήκες με ψύχρα, ανέμους και βροχές, ενώ παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων.