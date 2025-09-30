Καιρός αύριο: Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Φθινοπωρινός θα είναι ο καιρός αύριο, 1 Οκτωβρίου, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, νεφώσεις θα επικρατήσουν στη Θράκη, στις Κυκλάδες, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που από τη νύχτα στο Ιόνιο θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο ανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.