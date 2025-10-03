Καιρός: Οι καταρρακτώδεις βροχές «χτύπησαν» κυρίως Βόρεια και Ανατολική Μακεδονία

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν κυρίως τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από την αρχή του εικοσιτετραώρου μέχρι το πρωί της Παρασκευής (03/10).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Ειδικότερα, έως τις 09:20 το πρωί, το απόλυτο ρεκόρ υετού σημειώθηκε στο Παρανέστι Δράμας, όπου έφτασε τα 90 χιλιοστά. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι οκτώ σταθμοί που κατέγραψαν τα υψηλότερα επίπεδα βροχόπτωσης εντοπίζονται αποκλειστικά σε αυτές τις δύο περιφέρειες.

