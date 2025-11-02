Καιρός αύριο: Άστατο το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια

Άστατο θα είναι το σκηνικό του καιρού και αύριο Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 22 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αραιές νεφώσεις στην Αττική οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και την θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 21 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο το πρωί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Πιθανότητα για ασθενή βροχή στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.