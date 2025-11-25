Καιρός: «Μπροστά μας τα δύσκολα» - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ώρες

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός 

Δημήτρης Δρίζος

Η κατάσταση με τον καιρό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς τα φαινόμενα ξεκινούν από τα δυτικά και σταδιακά επεκτείνονται σε μεγαλύτερες περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, βροχές και καταιγίδες αναμένονται να συνοδεύσουν τη χώρα έως το τέλος της εβδομάδας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα.

Ήδη παρατηρούνται βροχοπτώσεις στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς και στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι βροχές και οι καταιγίδες εντείνονται στο βορειοδυτικό τμήμα και αναμένεται να επεκταθούν ανατολικότερα και νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως τις δυτικές περιοχές της χώρας.

Σήμερα, ο καιρός θα παραμείνει άστατος στη δυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να μετακινούνται προς τα ανατολικά κατά το απόγευμα και το βράδυ. Βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης σε τμήματα του δυτικού Αιγαίου, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες, αν και με μικρότερη ένταση.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τα 7 με8 μποφόρ στα πελάγη, με τους νοτιάδες να παραμένουν έως το Σάββατο, οπότε θα στραφούν σε δυτικούς και θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας.

Θερμοκρασία και άνεμοι

Οι θερμοκρασίες ξεκινούν χαμηλά, γύρω στους 5-7 βαθμούς Κελσίου, με κρύο να επικρατεί και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως τους 18 βαθμούς, λόγω του νοτιά που μεταφέρει θερμότερες αέριες μάζες. Τις επόμενες ημέρες, τα πρωινά θα γίνονται πιο ζεστά εξαιτίας της επίδρασης των νοτιάδων στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Στην Αττική, αναμένονται σύννεφα από το απόγευμα και αυξημένες πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες τη νύχτα, κυρίως στα νότια παραθαλάσσια τμήματα, με θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει ήπιος μέχρι αργά το απόγευμα, ενώ βροχές θα ξεκινήσουν τη νύχτα στα δυτικά τμήματα της πόλης, με θερμοκρασία έως 17 βαθμούς το μεσημέρι.

Προοπτικές για τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, επεκτεινόμενες σταδιακά νοτιότερα και ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη δυτική ηπειρωτική χώρα και τμήματα του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Την Πέμπτη, η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά, με την άφιξη ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από τη βόρεια Αφρική. Το σύστημα αυτό θα ενισχυθεί καθώς κινείται προς βορειοανατολικά, προκαλώντας εκτεταμένη και έντονη κακοκαιρία μέχρι την Παρασκευή.

Η δυτική Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με μεγάλα ύψη βροχής και ισχυρούς νοτιάδες, ενώ τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά και σε άλλες περιοχές, όπως η Πελοπόννησος, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική και νότια Μακεδονία και Θράκη, καθώς και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

