Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες μέρες και στη συνέχεια… νέος χιονιάς σε αρκετές περιοχές

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Τρίτη θα κυλήσει με ήλιο και κάποιες αραιές συννεφιές στη βόρεια Ελλάδα. Νωρίς το πρωί θα σημειωθεί παγετός στα περισσότερα ηπειρωτικά της χώρας.

Μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο το Σάββατο, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αλλαγή του καιρού από τα δυτικά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Μέχρι και το βράδυ τα φαινόμενα στις συγκεκριμένες περιοχές θα διατηρηθούν ενώ επιστρέφει και πάλι το χειμωνιάτικο χαρακτηριστικό στον καιρό, κυρίως από την Κυριακή.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα σημειωθεί παγετός σε αρκετές περιοχές, ωστόσο οι μέγιστες τιμές θα ανέβουν. Το Σάββατο η θερμοκρασία στις βόρειες περιοχές θα υποχωρήσει.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι διάστημα 18 με 22 Ιανουαρίου, έρχονται δύο βαρομετρικά χαμηλά που θα φέρουν αρκετές βροχές αλλά και χιονοπτώσεις οι οποίες θα κάνουν την εμφάνισή τους, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, στην κεντρική και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.