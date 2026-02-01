Καιρός αύριο: Άστατο το σκηνικό και τη Δευτέρα – Βροχές, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα (2/2), από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Newsbomb

Καιρός αύριο: Άστατο το σκηνικό και τη Δευτέρα – Βροχές, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άστατο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού και αύριο Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στην Κρήτη και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 9 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Παροδικές νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 11 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Θεσσαλίας ασθενείς χιονοπτώσεις. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην Εύβοια τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από τις μεσημβρινές ώρες στα νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Με διάγγελμα ανοίγει αύριο τα χαρτιά του για τη συνταγματική αναθεώρηση - Τα βασικά άρθρα που θα προτείνει να αλλάξουν

21:17ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στο προσκήνιο οι ναυτικοί του yachting: Η συνάντηση του Cpt Dr. Γιώργου Βάλλη με τον Βασίλη Κικίλια ανοίγει δρόμο για λύσεις

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εγκρίθηκε επιχορήγηση εκατομμυρίων λίγο πριν την τραγωδία - Τα 7 μοιραία λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Σέντρα με δεκάλεπτη καθυστέρηση το ντέρμπι

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε στον δρόμο μετά από κατολίσθηση - Χτύπησε διερχόμενο ΙΧ

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ελεύθερος ο Ερφάν Σολτάνι που είχε καταδικαστεί σε θάνατο από το καθεστώς Χαμενεΐ

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού - Ανάμεσά τους και οικογένειες με παιδιά

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η αναμέτρηση της Τούμπας στη «σκιά» της τραγωδίας

20:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Πανό στη μνήμη των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στα Τρίκαλα

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απεγκλωβίστηκαν οι οδηγοί που παγιδεύτηκαν από την έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Σπάνιο βίντεο στα αρχεία - Απαντά αν είναι ο «διάβολος» ή «σεξουαλικό αρπακτικό»

20:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ράγισαν» τα τσιμέντα στο 27’: Διακοπή του αγώνα με πυρσούς και συνθήματα για τα «αετόπουλα»

20:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Άστατο το σκηνικό και τη Δευτέρα – Βροχές, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της Super League

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή Σίνδου – Θεσσαλονίκης

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Άνοιξαν» οι ουρανοί στη Νέα Φιλαδέλφεια | Έντονη βροχόπτωση πριν τη σέντρα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο άνδρας που μέθυσε και έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε νυχτερινό κέντρο

19:44WHAT THE FACT

To Ρολόι της Αποκάλυψης: 85 δευτερόλεπτα από τα «μεσάνυχτα» η ανθρωπότητα - Πιο κοντά από ποτέ

19:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός | Δείτε βίντεο

19:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: Άρωμα Αργεντινής στη Λεωφόρο, άνοιξε λογαριασμό ο Τετέι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:48ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού - Ανάμεσά τους και οικογένειες με παιδιά

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Σέντρα με δεκάλεπτη καθυστέρηση το ντέρμπι

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

19:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές για τη σορό του άνδρα που βρέθηκε στο ρέμα

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

19:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου κατά παικτών και προπονητών - Έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους!

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις σε Λάρισα, Κεφαλονιά, Σαντορίνη

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για το ότι έκανε μήνυση νύχτα: Πώς το έμαθε ο Γεωργιάδης - Έχει ειδική μεταχείριση

20:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ράγισαν» τα τσιμέντα στο 27’: Διακοπή του αγώνα με πυρσούς και συνθήματα για τα «αετόπουλα»

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της Super League

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Οικογένεια «άνοιξε το σπίτι της» σε νεογέννητο μοσχάρι λόγω ψύχους - Πέρασε τη νύχτα στο καναπέ αγκαλιά με τα παιδιά

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR 102-95: Εμφάνιση - ντροπή και ήττα σοκ για το Τριφύλλι

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εμφανίζονται λύκοι δίπλα σε σπίτια - Η εικόνα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε ολόκληρη τη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ