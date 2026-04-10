Καιρός - Οριστικό: Έτσι θα κάνουμε Ανάσταση, Πάσχα - Πότε επιστρέφει η κακοκαιρία

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό των εορτών.

Η ΕΜΥ παρουσίασε την πρόγνωση για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες.

Επίσης ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού στο youweather.com αναφέρει:

Διττή η θερμοκρασιακή εικόνα της χώρας σήμερα Μεγάλη Παρασκευή - Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολική Θεσσαλία και Βόρειο Αιγαίο με θερμοκρασίες αρκετά κάτω από τις μέσες κλιματικές τιμές και ψύχρα, μια ουδέτερη θερμοκρασιακή ζώνη (Δυτική Μακεδονία-Θεσσαλία-Ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια και Κυκλάδες) και τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας (Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησος, Κρήτη και Δωδεκάνησα) με θερμοκρασίες κοντά ή σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές.

Παράλληλα δεν θα λείψουν τα φαινόμενα στα βόρεια και βορειοανατολικά ηπειρωτικά και σε τμήματα του Βόρειου Αιγαίου με βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η θερμοκρασιακή αντίθεση οφείλεται σε κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών οι οποίες στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας διαφαινόταν πως θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά εν τέλει κινήθηκαν ανατολικότερα επηρεάζοντας κυρίως τα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα της Τουρκίας (η Κωνσταντινούπολη σήμερα έχει καθαρά χειμερινό καιρό).

Καλές καιρικές συνθήκες την Κυριακή του Πάσχα απουσία φαινομένων στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - σποραδική αστάθεια τις μεσημεριανές ώρες στην Πίνδο) και άνοδος της θερμοκρασίας.

Καλοκαιρία και την Δευτέρα του Πάσχα αλλά και την Τρίτη με περαιτέρω ανοδο της θερμοκρασίας.

Επιδείνωση του καιρού την Τετάρτη 15 Απριλίου με γενικευμένες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.





Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς στη Θεσσαλία (κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοανατολικά ορεινά.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα ανατολικά θαλάσσια ανατολικοί βορειοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα ανατολικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων όμβρων στην Θεσσαλία (κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια), την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Κρήτη.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 με 19 και στην Κρήτη τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Από αργά το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν.

Στα Δωδεκάνησα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 με 18 και τοπικά στα νότια 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων όμβρων στα βόρεια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από τις μεσημβρινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από αργά το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί στρεφόμενοι τη νύχτα σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη και τη δυτική Μακεδονία.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι από τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή όμβρους, αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα στη Θράκη και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από 04 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές από 06 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου. Από το απόγευμα βαθμιαία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους από τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 και τοπικά στα νότια 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από ανατολικές διευθύνσεις και στη Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 με 18 και στην Κρήτη τοπικά 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από αργά το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων όμβρων κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα και από τα δυτικά βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, ενισχυόμενοι από το απόγευμα στο Ιόνιο στα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2026

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός, ενώ από το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα νότια τμήματα της χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιότερα θαλάσσια τμήματα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-04-2026

Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη ενώ από το απόγευμα αναμένονται και όμβροι στο νότιο Ιόνιο, στα νότια και κεντρικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-04-2026

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

