Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

Ο Σάκης Αρναούτογλου ενημερώνει για τον καιρό που θα επικρατήσει την Κυριακή του Πάσχα, με σχετικά ευνοϊκές συνθήκες. Ωστόσο, το διάστημα πριν από τις γιορτές αναμένονται τοπικά φαινόμενα και αλλαγές στη θερμοκρασία σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, αναμένονται κατά διαστήματα νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια τμήματα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο νέες συννεφιές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά και βόρεια. Την Κυριακή του Πάσχα, οι νεφώσεις θα επικρατήσουν σε περιοχές όπως η Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Μακεδονία και η Θράκη.

Όσον αφορά τα φαινόμενα, τη Μεγάλη Παρασκευή προβλέπονται βροχές σε Βοιωτία, Αττική και Εύβοια. Το Μεγάλο Σάββατο βροχοπτώσεις θα σημειωθούν σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ το βράδυ ενδέχεται να βρέξει στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις, αλλά θα παραμείνει σε σχετικά κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Μετά τις 14 και 15 Απριλίου, αναμένονται νέες αξιόλογες βροχές, γεγονός που σημαίνει ότι ο καιρός θα παραμείνει μεταβλητός και μετά τις γιορτές του Πάσχα.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή του Πάσχα δείχνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι γενικά καλές, επιτρέποντας στους πολίτες να απολαύσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, οι τοπικές βροχές και οι νεφώσεις πριν και μετά το Πάσχα υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενημέρωση και προετοιμασία, ειδικά για όσους σχεδιάζουν εξορμήσεις ή δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

Η παρακολούθηση των επικαιροποιημένων δελτίων καιρού τις επόμενες μέρες θα βοηθήσει στην καλύτερη προσαρμογή στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια των εορτών.

Διαβάστε επίσης