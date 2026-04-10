Σούπερ «Ελ Νίνιο» φέτος: Η «θερμική βόμβα» του Ειρηνικού φέρνει παγκόσμια ατμοσφαιρική επανεκκίνηση

Snapshot Τη Μεγάλη Πέμπτη η αστάθεια θα είναι πιο έντονη σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, με πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στα βόρεια ορεινά.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή τα φαινόμενα θα μειωθούν σημαντικά και θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα, με βελτίωση και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα είναι γενικά καλός με λίγες ασθενείς βροχές το πρωί στα ανατολικά και τοπικούς όμβρους το μεσημέρι στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο την Κυριακή του Πάσχα, δημιουργώντας ευχάριστες συνθήκες για τις εορταστικές ημέρες.

Ο πλανήτης βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανή ατμοσφαιρική επανεκκίνηση καθώς ο τροπικός Ειρηνικός εγκαταλείπει τη Λα Νίνια για να δώσει τη θέση του σε ένα Σούπερ Ελ Νίνιο που απειλεί να σπάσει κάθε κοντέρ. Σύμφωνα με το severe-weather.eu oι τελευταίες αναλύσεις στα βάθη των ωκεανών αποκαλύπτουν μια βίαιη μετατόπιση ενέργειας που λειτουργεί ως μια γιγαντιαία πλανητική μηχανή παραγωγής θερμότητας. Κι όμως, αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στους μετεωρολόγους δεν είναι απλώς η ζέστη, αλλά η ικανότητα αυτού του φαινομένου να επαναπρογραμματίσει τον παγκόσμιο αεροχείμαρρο, μεταμορφώνοντας τις εποχές όπως τις γνωρίζαμε.

Η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτή την εξέλιξη είναι οι εκρηκτικές ριπές δυτικών ανέμων που σπρώχνουν τεράστιες μάζες θερμού νερού προς τα ανατολικά, δημιουργώντας το λεγόμενο κύμα Kelvin. Σύμφωνα με τα μοντέλα πρόβλεψης, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας αναμένεται να εκτοξευθεί πάνω από το κρίσιμο όριο των +2,0°C, κατατάσσοντας το φαινόμενο στην ελίτ των «ισχυρών γεγονότων» που συμβαίνουν μία φορά τη δεκαετία. Την ίδια ώρα, η ατμοσφαιρική σύζευξη που θα δημιουργηθεί αναμένεται να είναι τόσο έντονη, ώστε να επηρεάσει τα πάντα, από την παγκόσμια γεωργία μέχρι τις τροχιές των χειμερινών καταιγίδων.

Η μεγάλη ανατροπή των εποχών

Αν και οι επιπτώσεις θα κλιμακωθούν σταδιακά, το καλοκαίρι του 2026 θα δώσει τα πρώτα δείγματα της ισχύος του φαινομένου. Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις, η Ευρώπη πρόκειται να βρεθεί στο στόχαστρο θερμότερων αερίων μαζών, ενώ στις ΗΠΑ θα παρατηρηθεί μια έντονη αντίθεση με ψυχρότερο καιρό στα βορειοανατολικά. Παράλληλα, το Ελ Νίνιο θα λειτουργήσει ως ένα αόρατο τείχος στον Ατλαντικό, καταστέλλοντας τη δημιουργία τυφώνων μέσω της ισχυρής διάτμησης των ανέμων, προσφέροντας μια προσωρινή ανάπαυλα στις παράκτιες περιοχές.

Όλα δείχνουν ότι η κορύφωση του δράματος θα λάβει χώρα τον χειμώνα του 2026/2027. Ο ενισχυμένος υποτροπικός αεροχείμαρρος θα φέρει διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά στις νότιες ζώνες των ΗΠΑ, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες για έντονες χιονοπτώσεις. Στην αντίπερα όχθη, η Ευρώπη ενδέχεται να βιώσει έναν πιο ήπιο χειμώνα με λιγότερα χιόνια στο μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου, καθώς οι ατμοσφαιρικές πιέσεις στον Βόρειο Ατλαντικό θα ευνοούν τη ροή θερμότερων ρευμάτων από τον νότο. Αυτό το επερχόμενο Σούπερ Ελ Νίνιο δεν είναι απλώς μια πρόγνωση, αλλά μια προειδοποίηση για μια χρονιά ακραίων αντιθέσεων που θα δοκιμάσει τις αντοχές των υποδομών και της παγκόσμιας οικονομίας.

