Καιρός: Στους 26 βαθμούς Kελσίου η μέγιστη θερμοκρασία – Πού σημειώθηκε

Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν σήμερα Μεγάλη Πέμπτη οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Περαιτέρω πτώση σημείωσαν οι μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 9 Απρίλιου 2026 κυρίως σε τμήματα της βόρειας και ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Λακωνίας και ήταν ίση με 26.1 βαθμούς Κελσίου.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα μας έως τις 18:10 της Μ. Πέμπτης 9 Απριλίου 2026, ενώ στον πίνακα παρουσιάζονται οι 8 υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Ο καιρός την Μεγάλη Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές τη χώρας τη Μεγάλη Παρασκευή με τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4-5 μποφόρ στα πελάγη.

Αναλυτικά, την Μ. Παρασκευή 10/04/2026 αναμένονται τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά και πιθανώς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βορειοανατολικά ορεινά πάνω από τα 1200 μέτρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 2 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 1 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες/βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.

