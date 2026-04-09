Μεγάλη Παρασκευή: Με τι καιρό θα κάνουμε Επιτάφιο

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ο καιρός θα είναι καλός

Μιχάλης Παπαδάκος

Σύμμαχος των εκδρομέων θα είναι ο καιρός το επόμενο τριήμερο, καθώς ο καιρός βελτιώνεται και ειδικά την Κυριακή το Πάσχα το σούβλισμα του οβελία θα γίνει με ιδανικό ανοιξιάτικο καιρό.

Ωστόσο, τη Μεγάλη Παρασκευή ημέρα κατά την οποία γίνεται η περιφορά του Επιταφίου, ο καιρός θα είναι άστατος κατά τόπους.

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ο καιρός θα είναι καλός, όμως στη βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, αλλά και της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, καθώς και της Κρήτης ενδέχεται να σημειωθούν βροχές μικρής διάρκειας κι έντασης.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν εναλλαγές ήλιου και σύννεφων, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας έως και τους 18 με 20 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Το Μεγάλο Σάββατο, ο καιρός θα είναι καλός την ώρα της Ανάστασης στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, καθώς η όποια αστάθεια αναμένεται να έχει παρέλθει μετά τις πρώτες βραδινές ώρες.

Ιδανικός θα είναι ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα και θερμοκρασίες που θα παρουσιάσουν μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-04-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-04-2026

Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

