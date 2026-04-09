Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι την Δευτέρα του Πάσχα - Πώς θα γίνει το ψήσιμο του οβελία

Χωρίς προβλήματα καιρού τα ταξίδια και ο εορτασμός του Πάσχα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Όπως αναφέρει ο κ. Ζιακόπουλος:

Το νέο εικοσιτετράωρο (Μ. Παρασκευή), οι συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στη ΝΑ Ευρώπη θα είναι ευνοϊκές για να επικρατήσουν στην περιοχή μας Β-ΒΔ άνεμοι με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Δωδεκάνησα). Κατά τα άλλα, σύντομες τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη ΒΑ Ελλάδα και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς, αλλά στα δυτικά και τα νότια θα φθάσει τους 20 βαθμούς.

Το Μ. Σάββατο, προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με λίγες πρόσκαιρες βροχές βασικά το απόγευμα στην κεντροανατολική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα και πιθανώς στην ορεινή Κρήτη. Οι άνεμοι μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα φθάσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός γενικά θα είναι καλός. Λίγες βροχές που είναι πιθανό να σημειωθούν στη ΒΑ Ελλάδα δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Τη Δευτέρα του Πάσχα, προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές στην κεντροδυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΝΑ 4 με 6 και στα ανοιχτά του Ιονίου 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

