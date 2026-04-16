Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τους βορειάδες - Πότε θα φύγει η αφρικανική σκόνη

Snapshot Σήμερα επικρατεί συννεφιά με λίγες βροχές που θα ενταθούν το βράδυ στα νότια θαλάσσια τμήματα της Πελοποννήσου, Κυκλάδων, Κρήτης και Δωδεκανήσων.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό φέρνει αφρικανική σκόνη, η οποία θα περιοριστεί από αύριο, ενώ θυελλώδεις βοριάδες 8

9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο το Σαββατοκύριακο.

Στην Αττική θα υπάρχει νεφελώδης καιρός με πιθανότητα λασποβροχών τη νύχτα και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες που θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη.

Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται βελτίωση του καιρού με υποχώρηση των βοριάδων και μικρή πιθανότητα τοπικής αστάθειας στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Snapshot powered by AI

Σήμερα ο καιρός παρουσιάζει κυρίως συννεφιά σε μεγάλο μέρος της χώρας, με λίγες βροχές που θα ενταθούν από το βράδυ στα νότια θαλάσσια τμήματα της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ωστόσο, ένα βαρομετρικό χαμηλό φέρνει μαζί του αφρικανική σκόνη, η οποία αναμένεται να περιοριστεί από αύριο, ενώ οι ισχυροί βοριάδες θα κυριαρχήσουν στο Αιγαίο το Σαββατοκύριακο.

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν συννεφιές με λίγες τοπικές βροχές, οι οποίες θα ενταθούν στα νότια θαλάσσια τμήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει έντονη κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά και νότια διαμερίσματα, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες θα επηρεάσουν το Αιγαίο με ένταση 8 έως 9 μποφόρ.

Στα δυτικά, ο ανατολικός άνεμος θα λειτουργήσει ως καταβάτης, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία, που θα κυμανθεί στα δυτικά ηπειρωτικά και το ανατολικό-νοτιοανατολικό Αιγαίο από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική η ημέρα θα είναι νεφελώδης με πιθανότητα λασποβροχών κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις στα ανατολικά και νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από συννεφιές και μικρότερη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης, που αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από αύριο. Οι άνεμοι στην περιοχή του Θερμαϊκού θα είναι μέτριοι, αλλά στις τρεις χερσονήσους της Χαλκιδικής θα πνέουν ισχυροί, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα εντοπιστούν κυρίως στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, με βροχές και καταιγίδες που θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη. Οι βροχές θα επηρεάσουν και τα κεντρικά και βόρεια τμήματα κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ οι ισχυροί βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά, με υποχώρηση των βοριάδων και μικρή πιθανότητα τοπικής αστάθειας στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες.

Οι επόμενες ημέρες φέρνουν σταδιακή βελτίωση του καιρού και μείωση της αφρικανικής σκόνης, ωστόσο σήμερα και αύριο απαιτείται προσοχή λόγω των θυελλωδών βοριάδων και των έντονων φαινομένων στα νότια θαλάσσια τμήματα. Η προσοχή στις καιρικές συνθήκες θα είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα όπου αναμένονται καταιγίδες από το βράδυ της Πέμπτης.