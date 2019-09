Παγκόσμια συγκίνηση: Πέθανε διάσημος τραγουδιστής

Το αστυνομικό τμήμα της αμερικανικής μητρόπολης έλαβε ένα τηλεφώνημα γύρω στις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα) «για έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του» και έσπευσε στο σημείο.

Ο θάνατος του τραγουδιστή διαπιστώθηκε στο σημείο.

Το συγκρότημα έγινε ιδιαιτέρως γνωστό στα τέλη της δεκαετίας του 1970 αρχές 1980, με μεγάλες επιτυχίες όπως το «My Best Friend's Girl» και «Drive».

Ο Όκασεκ ήταν παντρεμένος επί χρόνια με το σούπερμοντελ Πολίνα Ποριζκόβα. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ του «Drive» το 1984 και χώρισαν πέρσι, όπως αναφέρει το CNN.

Ο τραγουδιστής ήταν γνωστός για τα μαύρα, ατημέλητα μαλλιά του και τα μαύρα γυαλιά που φορούσε σε πολλά από τα βίντεο κλιπ του συγκροτήματος.

Ο Όκασεκ και οι «Cars» συμπεριλήφθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame το 2018.

