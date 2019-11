Θλίψη: Πέθανε πασίγνωστος ηθοποιός (pics)

Την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός Αμερικανός κωμικός Rip Taylor.

Ο Taylor είχε εμφανισθεί σε πολλά τηλεοπτικά σώου, είχε δανείσει την φωνή του σε καρτούν και είχε εμφανισθεί σε ταινίες όπως το Wayne's World 2, το

The Merv Griffin Show., το The $1.98 Beauty Show, το Sigmund and the Sea Monsters, το The Brady Bunch Variety Hour, και Santa Barbara.

Είχε δανείσει την φωνή του σε καρτούν στις ταινίες The Addams Family to The Jetsons, Ducktales the Movie ,Garfield and Friends.

