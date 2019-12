ΣΟΚ: Νεκρός από ναρκωτικά πασίγνωστος ηθοποιός (pics)

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών άφησε ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός Brian Tarantina που πρωταγωνιστούσε στην κωμωδία The Marvelous Mrs. Maisel.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΤΜΖ ο θάνατος του ηθοποιού οφείλεται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Το άψυχο σώμα του Tarantina βρέθηκε στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν.







Το άψυχο σώμα του Tarantina βρέθηκε στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Ο Brian ενσάρκωνε τον ρόλο του Jackie στην κωμωδία The Marvelous Mrs. Maisel on 'Maisel τα τελευταία τρία χρόνια ενώ είχε συμμετάσχει σε ταινίες όπως «Summer of Sam», «Carlito's Way», «Uncle Buck», «Knight and Day», «City by the Sea» και «Donnie Brasco».

Στην τηλεόραση είχε επίσης συμμετάσχει στις σειρές: «The Sopranos», «NYPD Blue», «Oz», «ER», «Law & Order» κ.α.

