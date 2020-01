Χρυσές Σφαίρες: Οι υποψηφιότητες, οι παραλείψεις και οι εκπλήξεις – Την Κυριακή η απονομή (pics)

Στις «Χρυσές Σφαίρες 2020» που θα απονεμηθούν την Κυριακή 5 Ιανουαρίου, οικοδεσπότης θα είναι ο Ρίκι Τζερβές ενώ η ένωση ξένων εφημερίδων του Χόλιγουντ ανακοίνωσε επίσης ότι μεταξύ των παρουσιαστών θα είναι η Σόφια Βεργκάρα, η Κέρι Ουάσινγκτον, η Τίφανι Χάντις, ο Γκλεν Κλεντ και ο Γουίλ Φέρελ.

ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ 2020 - ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Καλύτερη Ταινία - Δράμα

«1917»

«Ο Ιρλανδός»

«Joker»

«Ιστορία Γάμου»

«Οι Δύο Πάπες»

Α' ανδρικός ρόλος - Δράμα

Κρίστιαν Μπέιλ, «Κόντρα σε Όλα»

Αντόνιο Μπαντέρας, «Πόνος και Δόξα»

Ανταμ Ντράιβερ «Ιστορία Γάμου»

Γιοακίν Φίνιξ, «Joker»

Τζόναθαν Πράις, «Οι Δύο Πάπες»

Α' γυναικείος ρόλος - Δράμα

Σίνθια Ερίβο, «Harriet»

Σκάρλετ Τζοχάνσον, «Ιστορία Γάμου»

Σέρσα Ρόναν, «Μικρές Κυρίες»

Σαρλίζ Θερόν, «Bombshell»

Ρενέ Ζελβέγκερ, «Judy»

Καλύτερη ταινία - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

«Dolemite is my Name»

«Jojo Rabbit»

«Στα Μαχαίρια»

«Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

«Rocketman»

Α' αντρικός ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ντάνιελ Κρεγκ, «Στα Μαχαίρια»

Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις, «Jojo Rabbit»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Τάρον Ετζερτον, «Rocketman»

Εντι Μέρφι, «Dolemite Is My Name»

Α' γυναικείος ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ακουαφίνα, «The Farewell»

Ανα ντε Αρμας, «Στα Μαχαίρια»

Μπίνι Φέλντστιν, «Booksmart»

Εμα Τόμσον, «Late Night»

Κέιτ Μπλάνσετ, «Where’d You Go Bernadette»

Β' αντρικός ρόλος

Τομ Χανκς, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Αλ Πατσίνο, «Ο Ιρλανδός»

Τζο Πέσι, «Ο Ιρλανδός»

Μπραντ Πιτ, «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Αντονι Χόπκινς, «Οι Δύο Πάπες»

Β' γυναικείος ρόλος

Ανέτ Μπένινγκ, «The Report»

Μάργκο Ρόμπι, «Bombshell»

Τζένιφερ Λόπεζ, «Hustlers»

Κάθι Μπέιτς, «Richard Jewell»

Λόρα Ντερν, «Ιστορία Γάμου»

Σκηνοθεσία

Μπονγκ Τζουν-χο, «Parasite»

Σαμ Μέντες, «1917»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Μάρτιν Σκορσέζε, «Ο Ιρλανδός»

Τοντ Φίλιπς, «Joker»

Σενάριο

«Ιστορία Γάμου»

«Parasite»

«Οι Δύο Πάπες»

«Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

Καλύτερη ταινία - Animation

«Frozen 2»

«The Lion King»

«Missing Link»

«Toy Story 4»

«How to Train Your Dragon: The Hidden World»

Μουσική

«Motherless Brooklyn»

«Μικρές Κυρίες»

«Joker»

«1917»

«Ιστορία Γάμου»

Τραγούδι

«Beautiful Ghosts» – «CATS»

«I’m Gonna Love Me Again» – «Rocketman»

«Into the Unknown» – «Frozen 2»

«Spirit» – «The Lion King»

«Stand Up» – «Harriet»

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

«The Farewell»

«Les Misérables»

«Πόνος και Δόξα»

«Parasite»

«Portrait of a Lady on Fire»

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά - Δράμα

Succession

The Crown

The Morning Show

Big Little Lies

Killing Eve

Α' γυναικείος ρόλος - Δράμα

Ρις Γουίδερσπουν για το «The Morning Show»

Τζένιφερ Άνιστον για το «The Morning Show»

Νικόλ Κίντμαν για το «Big Little Lies»

Ολίβια Κόλμαν για το «The Crown»

Τζόντι Κόμερ για το «Killing Eve»

A' αντρικός ρόλος - Δράμα

Μπίλι Πόρτερ για το «Pose»

Μπράιαν Κοξ για το «Succession»

Τομπάιας Μένζις για το «The Crown»

Κιτ Χάρινγκτον για το «Game of Thrones»

Ράμι Μάλεκ για το «I, Robot»

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά - Κωμωδία

Fleabag

The Marvelous Mrs. Maisel

Barry

The Kominsky Method

The Politician

Α' γυναικείος ρόλος -Κωμωδία

Κριστίνα Απλγκέιτ για το «Dead to Me»

Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ για το «Fleabag»

Νατάσα Λιόν για το «Russian Doll»

Κίρστεν Ντανστ για το «On Becoming a God in Central Florida»

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν για το «The Marvelous Mrs. Maisel»

Α' αντρικός ρόλος - Κωμωδία

Μπιλ Χέιντερ για το «Barry»

Μάικλ Ντάγκλας για το «The Kominsky Method»

Μπεν Πλατ για το «The Politician»

Πολ Ραντ για το «Living with Yourself»

Ράμι Γιούσεφ για το «Ramy»

Καλύτερη τηλεταινία ή μίνι σειρά

The Loudest Voice

Chernobyl

Unbelievable

Fosse/Verdon

Catch 22

Α' αντρικός ρόλος σε τηλεταινία ή μίνι σειρά

Κρις Αμποτ για το «Catch 22»

Σάσα Μπαρόν Κοέν για το «The Spy»

Ράσελ Κρόου για το «The Loudest Voice»

Τζάρεντ Χάρις για το «Chernobyl»

Σαμ Ρόκγουελ για το «Fosse/Verdon»

Α' γυναικείος ρόλος σε τηλεταινία ή μίνι σειρά

Μισέλ Γουίλιαμς για το «Fosse/Verdon»

Μέριτ Γουέβερ για το «Unbelievable»

Ελεν Μίρεν για το «Catherine the Great»

Τζόι Κινγκ για το «The Act»

Κέιτλιν Ντέβερ για το «Unbelievable»

Β' αντρικός ρόλος σε τηλεοπτική σειρά, τηλεταινία ή μίνι σειρά

Αλαν Αρκιν για το «The Kominsky Method»

Κιέραν Κάλκιν για το «Succession»

Αντριου Σκοτ για το «Fleabag»

Στέλαν Σκάρσγκαρντ για το «Chernobyl»

Χένρι Γουίνκλερ για το «Barry»

Β' γυναικείος ρόλος σε τηλεοπτική σειρά, τηλεταινία ή μίνι σειρά

Πατρίσια Αρκέτ για το «The Act»

Ελενα Μπόναμ Κάρτερ για το «The Crown»Τόνι Κολέτ για το «Unbelievable»

Μέριλ Στριπ για το «Big Little Lies»

Εμιλι Γουότσον για το «Chernobyl»

