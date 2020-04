Πέθανε πασίγνωστη ηθοποιός

Θρηνεί ο κόσμος του κινηματογράφου και το Χόλιγουντ, καθώς η θρυλική, Shirley Knight «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Η ηθοποιός, η οποία είχε προταθεί για δυο Όσκαρ στην τεράστια καριέρα της, άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της κόρης της, στο San Marcos στο Τέξας.

GALLERY 01 Ένας θρύλος του σινεμά δεν είναι πλέον ανάμεσά μας.









Τα δυσάρεστα νέα ανακοίνωσε η κόρη της μέσα από το Facebook, με ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Στις 22 Απριλίου έφυγες από κοντά μας και η γλυκιά ψυχή σου είναι σε ένα καλύτερο μέρος. Ήμουν στο πλευρό σου και έφυγε γαλήνια. Για μένα ήσουν απλά η μαμά, για κάποιος η κυρία Knight, η κυρία Shirley, για κάποιους απλά η Shirley Knight».

Η σπουδαία ηθοποιός κατάφερε να κερδίσει με την απίστευτη ερμηνεία της δυο υποψηφιότητες για Όσκαρ, την πρώτη το 1960 στην ταινία «The Dark at the Top» και την δεύτερη το 1962 στο «Sweet Bird of Youth».

Είχε αποκτήσει δυο κόρες και είχε υιοθετήσει μια ακόμα. Το 2021 θα γίνει ειδική τελετή για την μνήμη της καθώς λόγω του κορονοϊού δεν μπορεί να γίνει τώρα.

