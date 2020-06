Πέθανε η διάσημη τραγουδίστρια Μπόνι Πόιντερ των Pointer Sisters (pics)

Οι τέσσερις αδελφές -η Μπόνι, η Ανίτα, η Ρουθ και η Τζουν η οποία δεν ζει πια- ξεκίνησαν να τραγουδούν στην εκκλησία όπου ήταν ιερέας ο πατέρας τους, στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, και έγιναν γνωστές την περίοδο του 1970.

Στις επιτυχίες τους περιλαμβάνονται τα τραγούδια "I'm So Excited" και "Jump (For My Love)."

Το συγκρότημα κέρδισε το πρώτο από τα τρία μουσικά βραβεία Γκράμι για την επιτυχία του 1975 "Fairytale".

Το τραγούδι, το οποίο έγραψαν η Μπόνι με την Ανίτα, βραβεύτηκε στην κατηγορία Καλύτερο Δίδυμο της Κάντρι, και στη συνέχεια ηχογραφήθηκε από τον Έλβις Πρίσλεϊ.

Η Μπόνι Πόιντερ έφυγε από το συγκρότημα στα μέσα του 1970 για να ακολουθήσει σόλο καριέρα και η μεγαλύτερη σόλο επιτυχία της ήταν το 1978 το τραγούδι "Heaven Must Have Sent You".

«Χάρη στο ταλέντο, την ορμή και την αποφασιστικότητα της Μπόνι, υπάρχουν οι πολυβραβευμένες με Γκράμι Pointer Sisters και είχαν τη μεγάλη τύχη να βρεθούν επί δύο δεκαετίες στην κορυφή των charts και επί σχεδόν 50 χρόνια να ερμηνεύουν ενώπιον ενός κοινού σε όλο τον κόσμο και σε sold out συναυλίες», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη», δήλωσε στο CNN η Ανίτα Πόιντερ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Εκ μέρους των αδελφών μου και ολόκληρης της οικογένειας Πόιντερ ζητούμε τις προσευχές σας αυτή την περίοδο».

