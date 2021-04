Βρετανία: Το BBC έλαβε παράπονα για υπερβολική κάλυψη του θανάτου του πρίγκιπα Φίλιπππου

To BBC ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε παράπονα για την ποσότητα της κάλυψης που αφιέρωσε στον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου, καθώς ορισμένοι θεατές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ακύρωση του κανονικού προγράμματος του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Το BBC διέκοψε το κανονικό του πρόγραμμα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση λίγα λεπτά αφότου τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή, μεσημέρι πως ο πρίγκιπας Φίλιππος απεβίωσε, και πολλές προγραμματισμένες εκπομπές δεν μεταδόθηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας ώστε να υπάρξει χώρος για την κάλυψη του θανάτου του.

"Λαμβάνουμε παράπονα για υπερβολική τηλεοπτική κάλυψη του θανάτου της Αυτού Υψηλότητας Πρίγκιπα Φιλίππου, Δούκα του Εδιμβούργου", ανέφερε η διαδικτυακή σελίδα παραπόνων του BBC.

Χρήστες του Twitter επέκριναν το BBC ότι ενήργησε ως ένας σοβιετικού τύπου κρατικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός μεταδίδοντας προπαγάνδα, ενώ άλλοι είπαν πως δέχθηκε άδικα επιθέσεις για την κάλυψη ενός σημαντικού γεγονότος.

Ο Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ, απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών έπειτα από περισσότερες από επτά δεκαετίες στο πλευρό της, στην 'καρδιά' της βρετανικής μοναρχίας.

Τα ποσοστά τηλεθέασης των BBC, ITV και Channel 4 έπεσαν χθες μετά την ακύρωση προγραμμάτων ώστε να μεταδοθούν νεκρολογίες και αναλύσεις για τη ζωή του Φίλιππου, σύμφωνα με την Deadline.

Ο θάνατος του Φίλιππου κυριάρχησε στις βρετανικές εφημερίδες.

Η Daily Mail εξέδωσε ένα τεύχος 144 σελίδων, μαζί με ένα "μαγευτικό αναμνηστικό περιοδικό" με τον τίτλο "Α VERY dashing Duke" (Ένας ΠΟΛΥ γοητευτικός Δούκας"), ενώ ο τίτλος της πρώτης σελίδας της Sun ήταν "We're all weeping with you, Ma'am" (Όλοι θρηνούμε μαζί σας, Μεγαλειοτάτη).

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κρούσματα σήμερα: «Ζωσμένη» με 1.350 μολύνσεις η Αττική - «Πονοκέφαλος» η Θεσσαλονίκη