Lady Gaga: Με βίασε και με παράτησε έγκυο σε μια γωνία. Ήμουν 19 χρονών

Σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με τη σεξουαλική επίθεση που υπέστη σε ηλικία 19 ετών αποκάλυψε η Lady Gaga.

Μιλώντας στη σειρά The My You Can’t See του Apple TV+ για την ψυχική υγεία, η διάσημη καλλιτέχνις είπε ότι ο βιασμός, τον οποίο είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά το 2014, έγινε από έναν μουσικό παραγωγό, και είχε ως αποτέλεσμα να μείνει έγκυος.

«Ήμουν 19 χρονών, και εργαζόμουν στον χώρο, και ένας παραγωγός μου είπε “βγάλε τα ρούχα σου”» είπε η ίδια. «Και είπα όχι. Και έφυγα, και μου είπαν ότι θα έκαιγαν όλη μου τη μουσική. Και δεν σταμάτησε. Δεν σταμάτησε να μου το ζητά, και απλά πάγωσα και- δεν θυμάμαι καν» είπε, προσθέτοντας πως «το άτομο που με βίασε με παράτησε έγκυο σε μια γωνία».

Δεν κατονόμασε το άτομο, μα είπε πως «δεν θέλω να το δω μπροστά μου ξανά».

Είχε συζητήσει για πρώτη φορά για τη σεξουαλική επίθεση στον Χάουαρντ Στερν το 2014. Το 2015 είχε πει πως δεν είπε τίποτα σε κανέναν για επτά χρόνια. Δεν ήξερα πώς να το αποδεχτώ. Δεν ήξερα πώς να μην κατηγορών τον εαυτό μου ή να σκέφτομαι πως έφταιγα εγώ. Άλλαξε αυτό που ήμουν εντελώς». Όπως είπε, η επίθεση την άφησε με σύνδρομο μετατραυματικού στρες.

Στο The Me You Can’t See λέει πως βίωσε «πλήρες ψυχωτικό επεισόδιο».

«Πρώτα ένιωσα τεράστιο πόνο, μετά μούδιασα, και μετά ήμουν άρρωστη για εβδομάδες. Συνειδητοποίησα πως ήταν ο ίδιος πόνος που ένιωσα όταν το άτομο που με βίασε με παράτησε έγκυο σε μια γωνία κοντά στο σπίτι των γονιών μου, επειδή είχα ναυτία και έκανα εμετό.. Επειδή είχα κακοποιηθεί, και ήμουν κλειδωμένη σε ένα στούντιο για μήνες».

Με πληροφορίες από Guardian, BBC

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά ΤΩΡΑ στο Σχίνο: Νέα αναζωπύρωση - Εκκενώνεται οικισμός στα Μέγαρα