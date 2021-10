Οι μούμιες είναι πιο παλιές από όσο πιστεύαμε: Νέο εύρημα «ξαναγράφει» τα βιβλία της ιστορίας

Μία νέα σημαντική ανακάλυψη δείχνει ότι οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν προηγμένες μεθόδους ταρίχευσης 1.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα, γεγονός που φέρνει τα πάνω-κάτω στον κόσμο της αρχαιολογίας.

Το διατηρημένο σώμα ενός υψηλόβαθμου ευγενή ονόματι Khuwy, που ανακαλύφθηκε το 2019, είναι πολύ παλαιότερο από ό, τι θεωρούσαν οι αρχαιολόγοι. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία από τις παλαιότερες αιγυπτιακές μούμιες που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ.

Χρονολογείται από το Παλαιό Βασίλειο, ή συνηθέστερα Αρχαίο βασίλειο όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία, αποδεικνύοντας ότι οι τεχνικές ταρίχευσης πριν από περίπου 4.000 χρόνια ήταν πολύ προηγμένες.

Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας μουμιοποίησης του σώματος και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν - συμπεριλαμβανομένου του εκλεκτού λινού επιδέσμου και της υψηλής ποιότητας ρητίνης - δεν θεωρήθηκε ότι είχε επιτευχθεί παρά μόνο 1.000 χρόνια αργότερα.

Η καθηγήτρια Salima Ikram, επικεφαλής της Αιγυπτολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στο Κάιρο και κορυφαία εμπειρογνώμονας στην ιστορία της μουμιοποίησης, δήλωσε στον Observer: «Αν πρόκειται πράγματι για μούμια του Παλαιού Βασιλείου, όλα τα βιβλία για τη μουμιοποίηση και την ιστορία του Παλαιού Βασιλείου θα χρειαστούν αναθεώρηση».

Και πρόσθεσε: «Αυτό θα ανατρέψει εντελώς την κατανόησή μας για την εξέλιξη της μουμιοποίησης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, η προέλευσή τους και οι εμπορικές διαδρομές που σχετίζονται με αυτά θα επηρεάσουν δραματικά την κατανόησή μας για το Παλαιό Βασίλειο της Αιγύπτου.

«Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι η μουμιοποίηση του Παλαιού Βασιλείου ήταν σχετικά απλή, με βασική αποξήρανση –όχι πάντα επιτυχημένη– χωρίς αφαίρεση του εγκεφάλου και μόνο περιστασιακή αφαίρεση των εσωτερικών οργάνων. Πράγματι, δινόταν μεγαλύτερη προσοχή στην εξωτερική εμφάνιση του νεκρού παρά στην εσωτερική. Επίσης, η χρήση ρητινών είναι πολύ πιο περιορισμένη στις μούμιες του Παλαιού Βασιλείου που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα. Αυτή η μούμια είναι γεμάτη ρητίνες και υφάσματα και δίνει μια εντελώς διαφορετική εντύπωση ταρίχευσης. Στην πραγματικότητα, μοιάζει περισσότερο με μούμιες που βρέθηκαν 1.000 χρόνια αργότερα».

Είναι μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις που θα αποκαλυφθούν στη σειρά ντοκιμαντέρ του National Geographic, Lost Treasures of Egypt, που ξεκινά στις 7 Νοεμβρίου. Παράγεται από την Windfall Films και οι κάμερες ακολουθούν διεθνείς αρχαιολόγους κατά την περίοδο των ανασκαφών στην Αίγυπτο.Η ιστορική ανακάλυψη θα παρουσιαστεί στο τέταρτο επεισόδιο - με τίτλο Rise of the Mummies - στις 28 Νοεμβρίου.

Aιγυπτιακή μούμια σε μουσείο των ΗΠΑ Α.Ρ

Η ανακάλυψη της μούμιας σε έναν πλούσιο τάφο στη νεκρόπολη της Saqqara γυρίστηκε την προηγούμενη σεζόν του National Geographic. Η έρευνα για τη χρονολόγηση και την ανάλυσή της αναδύεται στη νέα σειρά. Τα ιερογλυφικά αποκάλυψαν ότι ανήκε στον Khuwy, έναν συγγενή της βασιλικής οικογένειας που έζησε πριν από 4.000 χρόνια πριν.

Οι αρχαίοι ταριχευτές έλουζαν τα σώματα σε ακριβές ρητίνες από χυμό δέντρων, διατηρώντας τη σάρκα πριν τυλίξουν το πτώμα. Αυτή η μούμια είναι εμποτισμένη με ρητίνες υψηλής ποιότητας και τυλιγμένη με επιδέσμους υψηλής ποιότητας.

Η Carolyn Payne, συντάκτρια του National Geographic, είπε ότι αυτό που κάνει αυτή τη σειρά τόσο ασυνήθιστη είναι ότι ακολουθεί μια ολόκληρη ομάδα διαφορετικών αρχαιολόγων σε μια σεζόν: «Είδαμε καταπληκτικά ευρήματα». Με κάθε νέο σώμα που ανακαλύπτουν οι αρχαιολόγοι, η ιστορία για τις μούμιες της Αιγύπτου γίνεται πιο ξεκάθαρη, λένε οι ειδικοί.

Πηγή: Guardian

