Σκηνοθέτης με Όσκαρ συνελήφθη για σεξουαλική επίθεση - Γυναίκα κατήγγειλε ότι τη βίαζε για δύο μέρες

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Πολ Χάγκις συνελήφθη στην Ιταλία

Στη σύλληψη του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Πολ Χάγκις για σεξουαλική επίθεση σε βάρος μιας γυναίκας στη νότια Ιταλία προχώρησαν οι αρχές της χώρας. Ο 69χρονος Χάγκις βρισκόταν στην Ιταλία προκειμένου να λάβει μέρος σε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ στην πόλη Οστούνι.

Δικηγόρος του σκηνοθέτη ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Χάγκις «είναι τελείως αθώος». «Βάσει του ιταλικού δικαίου δεν μπορώ να πω περισσότερα για τα στοιχεία. Είμαι, ωστόσο, σίγουρος ότι όλες οι κατηγορίες σε βάρος του κ. Χάγκις θα καταρριφθούν. Είναι τελείως αθώος και πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αρχές προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια το συντομότερο δυνατόν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του σκηνοθέτη.

Εκπρόσωποι του φεστιβάλ στο οποίο θα συμμετείχε ο Χάγκις δήλωσαν «ενημερωθήκαμε και σοκαριστήκαμε από την είδηση για τη σύλληψη του Πολ Χάγκις με την κατηγορία της επίθεσης» ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε η ακύρωση κάθε συμμετοχής του.

Ο Χάγκις είχε βραβευτεί με Όσκαρ το 2006 για το σενάριο της ταινίας Crash ενώ έγραψε σενάρια για τις ταινίες Million Dollar Baby, Quantum of Solace και Casino Royale και έχει σκηνοθετήσει ταινίες όπως το In the Valley of Elah και το The Next Three Days.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ανακοίνωση από τις εισαγγελικές αρχές της πόλης Μπρίντιζι ο Χάγκις συνελήφθη μετά την καταγγελία «μιας νεαρής αλλοδαπής γυναίκας» ότι υποχρεώθηκε σε μη συναινετικό σεξ για δύο ημέρες.

Όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς η γυναίκα που έκανε την καταγγελία υποχρεώθηκε να αναζητήσει ιατρική φροντίδα μετά τη σεξουαλική επίθεση που υποστηρίζει ότι δέχθηκε. Κατά τους ίδιους ο άνδρας που καταγγέλλεται οδήγησε τη γυναίκα στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι και εκεί την παράτησε παρά την άσχημη σωματική και ψυχολογική της κατάσταση.

Τη γυναίκα τότε, κατά την ίδια πηγή, εντόπισαν εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο και αστυνομικοί που την οδήγησαν αρχικά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο Χάγκις έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για ανάρμοστη συμπεριφορά από τέσσερις γυναίκες το 2018 με δύο εξ αυτών να τον κατηγορούν και για βιασμό με την υπόθεση να εκκρεμεί στα δικαστήρια.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr