Η Ντάουνινγκ Στριτ άσκησε πιέσεις στους Times για ένα επίμαχο ρεπορτάζ με την Κάρι Τζόνσον

Το πρωθυπουργικό γραφείο παραδέχεται ότι πίεσε τους Times για να εγκαταλείψουν μία ιστορία με πρωταγωνίστρια την σύζυγο του Βρετανού πρωθυπουργού, Κάρι Τζόνσον και ένα σκάνδαλο που χρονολογείται απότην περίοδο που ο Μπόρις Τζόνσον ήταν υπουργός Εξωτερικών

Η Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσε ότι μέλη της ομάδας του Μπόρις Τζόνσον παρενέβησαν μετά τη δημοσίευση μιας ιστορίας για τη σύζυγό του Κάρι στους The Times, αλλά αρνήθηκε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός επικοινώνησε με την εφημερίδα για να διαμαρτυρηθεί.

Η ιστορία, η οποία ισχυριζόταν ότι ο κ. Τζόνσον είχε προσπαθήσει να εγκαταστήσει την Κάρι σε μια θέση με απολαβές 100.000 λίρες το χρόνο στο Υπουργείο Εξωτερικών σε μια περίοδο που διατηρούσε μυστική σχέση μαζί της, εμφανίστηκε στην πρώτη έκδοση της εφημερίδας το Σάββατο, αλλά εξαφανίστηκε από μεταγενέστερα αντίγραφα και μια έκδοση εξαφανίστηκε επίσης από τον ιστότοπο της Mail Online.

Ο επίσημος εκπρόσωπος του Τζόνσον επιβεβαίωσε ότι η Ντάουνινγκ Στριτ ήταν σε επαφή με τους Times πριν και μετά τη δημοσίευση της πρώτης έκδοσης, αλλά αρνήθηκε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε επικοινωνήσει με τον αναπληρωτή εκδότη Τόνι Γκάλαχερ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την έκδοση της εφημερίδας εκείνο το βράδυ.

Εννοείται ότι δεν έχει γίνει καμία νομική ενέργεια από το Νο 10 σε σχέση με την ιστορία. Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού είπε ότι δεν ήταν σε θέση να κάνει επίσημο σχόλιο για τον ισχυρισμό, καθώς αφορούσε την περίοδο που ο Τζόνσον ήταν υπουργός Εξωτερικών από το 2016 έως το 2018.

«Άλλοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι αυτή η ιστορία δεν είναι αληθινή, συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου της κυρίας Τζόνσον. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τις αρνήσεις και τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Τζόνσον για αυτό το θέμα, όπως και οι συνάδελφοι στη Ντάουνινγκ Στριτ το Σαββατοκύριακο» πρόσθεσε Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Μας προσέγγισαν πριν από τη δημοσίευση και τους μιλήσαμε τότε. Νομίζω ότι τους μιλήσαμε και μετά τη δημοσίευση. Δεν ξέρω το ακριβές χρονοδιάγραμμα».

Η ιστορία, γραμμένη από τον ανώτερο πολιτικό δημοσιογράφο Simon Walters, επεκτάθηκε σε μια βιογραφία της κυρίας Τζόνσον με τίτλο First Lady: Intrigue at the Court of Carrie και του Boris Johnson, που γράφτηκε από τον δωρητή των Τόρις Λόρδο Άσκροφτ νωρίτερα αυτό το έτος.

Υποστήριξε ότι η ιδέα του διορισμού της κας Τζόνσον – που τότε εργαζόταν στο γραφείο Τύπου του Συντηρητικού Κόμματος ως Κάρι Σίμοντς – κατέρρευσε όταν στενοί βοηθοί ενημέρωσαν για το επίμαχο σχέδιο. Ο κ. Τζόνσον ήταν ακόμη παντρεμένος με τη Μαρίνα Γουίλερ εκείνη την εποχή.

Η ιστορία υποστήριζε ότι ο ανώτερος βοηθός του κ. Τζόνσον, Μπεν Γκασκόιν, τώρα αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού στο Νο 10, απείλησε να παραιτηθεί από τη θέση του στο Υπουργείο Εξωτερικών εάν έδινε δουλειά στην Κάρι. Απαντώντας στην ιστορία των Times, ένας εκπρόσωπος της κας Τζόνσον είπε: «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς αναληθείς».

Όμως ο δημοσιογράφος των Times είπε στο New European: «Εμμένω στην ιστορία 100% Ήμουν σε μακρά και λεπτομερή επικοινωνία με τη Νο 10 σε υψηλό επίπεδο, τον Μπεν Γκασκόιν και την εκπρόσωπο της κυρίας Τζόνσον μέχρι και 48 ώρες πριν βγει η εφημερίδα. Σε κανένα σημείο κανένας από αυτούς δεν πρόσφερε μια επί της ουσίας άρνηση οποιουδήποτε στοιχείου της ιστορίας»

Η Naomi Smith, διευθύνουσα σύμβουλος της ομάδας δημοκρατικής εκστρατείας Best for Britain, δήλωσε: «Αυτή η αποκάλυψη από την καρδιά της κυβέρνησης υποδηλώνει παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου σε μια εποχή που η εμπιστοσύνη του κοινού είναι ήδη χαμηλή, επομένως πρέπει να απαντηθούν σοβαρά ερωτήματα όπως το γιατί το προσωπικό του Τζόνσον θεώρησε σκόπιμο να παρέμβει σε μια ιστορία δημοσίου ενδιαφέροντος. Ο ελεύθερος Τύπος είναι θεμελιώδες μέρος μιας λειτουργικής δημοκρατίας. Πρέπει να προστατεύεται από την επιρροή όσων βρίσκονται στην εξουσία» κατέληξε.

Πηγή: Τhe Independent

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr