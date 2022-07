Τζονι Ντεπ: Τα «χώνει» μετά μουσικής στην Άμπερ Χερντ - Έσπασε τη σιωπή του με ένα τραγούδι

Ο Τζόνι Ντεπ «τα βάζει» με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ στο νέο άλμπουμ συνεργασία με τον Τζεφ Μπεκ που κυκλοφορεί σύντομα

Ο Τζόνι Ντεπ χρησιμοποιεί το τελευταίο του άλμπουμ για να πει ότι κέρδισε τη δίκη του για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της πρώην συζύγου Άμπερ Χερντ, σύμφωνα με μια έκθεση. «Νομίζω ότι είπες αρκετά για μια γ...η νύχτα », τραγουδά στον δίσκο που έκανε με τον θρυλικό Βρετανό κιθαρίστα Τζεφ Μπεκ, ο οποίος πρόκειται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή (15/7), ανέφεραν οι Sunday Times του Λονδίνου.

Ο Ντεπ έγραψε δύο τραγούδια στο άλμπουμ, με τίτλο «18», με τον Μπεκ, τον πρώην κιθαρίστα των Yardbirds. Οι μελωδίες φαίνεται να αποκαλύπτουν πώς μπορεί να ένιωθε ο Ντεπ κατά τη διάρκεια της εξαντλητικής δίκης που εξέθεσε τον ταραχώδη γαμήλιο βίο του ζευγαριού στον κόσμο.

«Κάθεσαι εκεί σαν ένα σκυλί με φαγούρα επτά ετών», τραγουδά σε ένα κομμάτι, που ονομάζεται «Sad Motherf—in’ Parade», σύμφωνα με τους Times. «Αν είχα μια δεκάρα, δεν θα έφτανε στο χέρι σου», λέει σε άλλο σημείο του τραγουδιού. Ο Ντεπ, 59 ετών έκανε μια σειρά περιοδειών με τον Μπεκ σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο. Το άλμπουμ τους ονομάστηκε από την...ηλικία που λέει το ζευγάρι ότι νιώθει κάθε φορά που παίζει μουσική, ανέφερε η εφημερίδα.

Ο Ντεπ κέρδισε πρόσφατα σε μια δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ. Μετά τα δύο τραγούδια του Ντεπ, τα υπόλοιπα κομμάτια του άλμπουμ είναι διασκευές, όπως το "Caroline, No" του Brian Wilson των Beach Boys και το "Venus and Furs" του Lou Reed από τους Velvet Underground, σύμφωνα με τους The Times.

Εκτός από την καριέρα του στην ηθοποιία, ο Ντεπ έχει μακρά ιστορία στο να παίζει μουσική. Πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα κάνει περιοδεία το επόμενο καλοκαίρι με το ροκ supergroup του "Hollywood Vampires", το οποίο αποτελείται από τους Depp, Joe Perry, Alice Cooper και Tommy Henriksen.

Μετά από την πρόσφατη δίκη με την πρώην αγαπημένη του που μεταδόθηκε παγκοσμίως, το δικαστήριο επιδίκασε στον Ντεπ 10 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση και 5 εκατομμύρια δολάρια ως τιμωρητική αποζημίωση, αν και ο νόμος της Βιρτζίνια ορίζει όριο στα 350.000 δολάρια. Η Χερντ επιδικάστηκε με 2 εκατομμύρια δολάρια για τη μήνυση που είχε υποβάλλει κατά του πρώην συζύγου της και πλέον δηλώνει έτοιμη να γράψει βιβλίο με νέες εξομολογήσεις.

