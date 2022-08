Ευρώπη - Η ώρα της κρίσης: Κλείνουν επιχειρήσεις στη Βρετανία – Χωρίς φως και ζεστό νερό η Γερμανία

Μπροστά στην «τέλεια καταιγίδα» βρίσκεται η Ευρώπη λόγω της ενεργειακής και γεωπολιτικής κρίσης, με τις τιμές της ενέργειας να εκτοξεύονται σε νέα ιστορικά υψηλά - Ολοένα και περισσότερα διεθνή δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα - Χαρακτηριστικό είναι το σημερινό πρωτοσέλιδο της online έκδοσης της Daily Mail με τίτλο «Τα φώτα σβήνουν στη Βρετανία»

Όσο πλησιάζει το φθινόπωρο αυξάνονται οι φόβοι σε όλη την Ευρώπη, ότι οι περικοπές ρωσικού αερίου θα αναγκάσουν πολλές - εν αρχή μικρομεσαίες επιχειρήσεις - να κλείσουν, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας με ότι αυτό συνεπάγεται.

Όπως επισημαίνουν σε ανάλυσή τους οι New York Times, η Ευρώπη βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού σε ό,τι αφορά τον αγώνα της για ενεργειακή αυτονομία.

Χαρακτηριστικό είναι και το σημερινό πρωτοσέλιδο της online έκδοσης της Daily Mail με τίτλο «Τα φώτα σβήνουν στη Βρετανία» (Lights go out in Britain).

Το δημοσίευμα της Daily Mail.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail oι μικρές εταιρίες ζητούν από την κυβέρνηση να επιδοτήσει τους υπερβολικά υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας, οι οποίοι έχουν αυξηθεί έως και 400% σε ορισμένες περιπτώσεις, κάνοντας πολλούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες να φοβούνται ότι ίσως χρειαστεί να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους μέχρι το τέλος του έτους.

Περισσότερες από τις μισές μικρές εταιρείες - το 54% - φοβούνται ότι το κόστος λειτουργίας τους θα μπορούσε να τις αναγκάσει να κλείσουν, σύμφωνα με έκθεση της SME Insights της ασφαλιστικής εταιρείας Simply Business.

«Οι επιχειρήσεις δεν προστατεύονται από το ανώτατο όριο των τιμών της ενέργειας και αντιμετωπίζουν και την καταβολή 20% του ΦΠΑ στους λογαριασμούς, ενώ τα περισσότερα νοικοκυριά πληρώνουν 5%. Οι αυξήσεις στην ενέργεια αναγκάζουν πολλές από τις εναπομείνασες παμπ, εστιατόρια και μεσαίες επιχειρήσεις της Βρετανίας - οι οποίες άντεξαν το lockdown - να μειώσουν τις ώρες τους και σε ορισμένες περιπτώσεις να κλείσουν οριστικά», αναφέρει το δημοσίευμα της Daiy Mail.

Χωρίς φώτα και ζεστό νερό η Γερμανία

Μπροστά στον κίνδυνο να αντιμετωπίσει έναν πολύ «ψυχρό» χειμώνα βρίσκεται η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, λόγω της έλλειψης του φυσικού αερίου. Η Γερμανική κυβέρνηση υπό τον φόβο η Ρωσία να κλείσει ακόμα περισσότερο της κάνουλες του αερίου μέσα τους χειμερινούς μήνες ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας τόσο για επιχειρήσεις όσο και για πολίτες.

Μεταξύ άλλων επιβλήθηκε πλαφόν στους θερμοστάτες στην δημόσια διοίκηση και κατάργηση της παροχής ζεστού νερού στα δημόσια κτήρια. «Δεν θέλουμε να μετράμε την θερμοκρασία στα υπνοδωμάτια και η ατομική ελευθερία έχει αξία», αλλά με τα μέτρα «απευθύνεται έκκληση στην υπευθυνότητα των νοικοκυριών για να συμβάλουν» στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την θερμοκρασία που επιβάλλεται στα δημόσια κτήρια και τα γραφεία, αυτή θα περιορισθεί μόλις στους 19 βαθμούς Κελσίου -σύμφωνα με το διάταγμα που υπογράφηκε σήμερα-, ενώ για τους εσωτερικούς χώρους όπου οι εργαζόμενοι ασκού χειρωνακτική εργασία, αυτή θα βρίσκεται στους 12 βαθμούς Κελσίου. Τα νέα μέτρα θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από την 1η Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η θέρμανση θα είναι κλειστή στους κοινόχρηστους χώρους, όπως οι διάδρομοι ενώ δεν θα υπάρχει ζεστό νερό για το πλύσιμο χεριών. Στις επιχειρήσεις, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα μειωθούν - σε μία προσπάθεια να παρακινηθεί ο ιδιωτικός τομέας να συμμετάσχει στην προσπάθεια.

Σημειώνεται ότι των νέων μέτρων εξαιρούνται νοσοκομεία και κοινωνικά ιδρύματα.

Στον τομέα της ιδιωτικής ενοικιαζόμενης στέγης, οι ιδιώτες ιδιοκτήτες μπορούν να αποφασίσουν την μείωση της θέρμανσης κάτω από τις ελάχιστες θερμοκρασίες που προβλέπονται από τα συμβόλαια για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Με τα παραπάνω μέτρα η γερμανική κυβέρνηση ελπίζει να εξοικονομήσει το 2% της κατανάλωσης φυσικού αερίου στη χώρα.

«Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας», προειδοποίησε ο Ρόμπερτ Χάμπεκ την ώρα που η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα πρέπει να μειώσει κατά 20% την κατανάλωσή της αν θέλει αποφύγει τις ελλείψεις αυτόν τον χειμώνα, σύμφωνα με τα μοντέλα των προβλέψεων των ειδικών.

«Χωρίς μια γενική συμμετοχή των επιχειρήσεων, αλλά και του πληθυσμού, δεν θα εξοικονομήσουμε αρκετό φυσικό αέριο», επέμεινε ο υπουργός Οικονομίας.

Άλλα μέτρα που αποφασίσθηκαν προβλέπουν ότι τα καταστήματα δεν θα μπορούν θα έχουν ανοικτές τις πόρτες τους αν θερμαίνονται, ο νυκτερινός φωτισμός των κτιρίων θα απαγορεύεται και οι φωτεινές διαφημίσεις θα σβήνουν από τις 22.00 μέχρι τις 06.00.

Στις ιδιωτικές πισίνες θα απαγορευθεί η θέρμανση από την 1η Σεπτεμβρίου και για διάστημα έξι μηνών, αν για την θέρμανση καταναλώνεται ηλεκτρικό ρεύμα ή φυσικό αέριο του δημόσιου δικτύου.

Εδώ και εβδομάδες, η κυβέρνηση του καγκελαρίου Ολαφ Σολτς καλεί σε εθνική κινητοποίηση για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο στις αρχές του Ιουνίου ανερχόταν στο 35%, έναντι 55% πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για την θέρμανση του 50% των γερμανικών νοικοκυριών.