Ματ Χάνκοκ: Σκορπιός τσίμπησε τον πρώην υπουργό του Τζόνσον σε ριάλιτι

Στο ριάλιτι σόου I m a Celebrity Get Me Out of Here διάφορες διασημότητες βρίσκονται αντιμέτωπες με προκλήσεις, όπως το να φάνε έντομα ή να κλείνονται στον ίδιο χώρο με φίδια, πριν το τηλεοπτικό κοινό αποφασίσει με την ψήφο του ποιος αποχωρεί - Η συμμετοχή του Ματ Χάνκοκ προκάλεσε ποικίλα σχόλια στη χώρα του

Ο Ματ Χάνκοκ, ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας που ηγήθηκε της διαχείρισης της πανδημίας της Covid-19, συμμετέχει φέτος στο τηλεοπτικό ριάλιτι σόου "I'm a Celebrity Get Me Out of Here", που γυρίζεται στη ζούγκλα της Αυστραλίας.

Μόλις αυτό έγινε γνωστό, το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του, καθώς ο Χάνκοκ έφυγε στην Αυστραλία για να συμμετάσχει στο ριάλιτι κατά τη διάρκεια των εργασιών του Κοινοβουλίου.

Σε ένα από τα τελευταία επεισόδια του σόου το επεισόδιο ο Ματ Χάνκοκ δαγκώθηκε από σκορπιό, όπως αποκαλύπτει η MailOnline. Μετά το συμβάν οι γιατροί της εκπομπής περιέθαλψαν τον πρώην Υπουργό Υγείας, 44 ετών, αφού ο πόνος ήταν αφόρητος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun το ποσό που θα λάβει ο Χάνκοκ φέρεται να αγγίζει τις 400.000 λίρες.

«Η συμφωνία αμοιβής του Χάνκοκ με το I'm A Celebrity ανέρχεται σε περίπου 400.000 λίρες, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες αμοιβές που έχουν καταβληθεί ποτέ για το σόου», αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγή του σόου.

«Το ITV ήθελε πολύ να πιστέψουν οι τηλεθεατές ότι η συμφωνία αξίζει περίπου 150.000 λίρες, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάνω από τα διπλάσια», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ματ Χάνκοκ δήλωσε ότι ο βουλευτής των Συντηρητικών θα προχωρήσει σε δωρεά στο St Nicholas Hospice στο Suffolk και σε σκοπούς υποστήριξης της δυσλεξίας.

«Αυτή είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να εμπλακεί με τους πολίτες και να μιλήσει για θέματα που πραγματικά τον ενδιαφέρουν - συμπεριλαμβανομένης της εκστρατείας του για τη δυσλεξία. Ο Ματ εξακολουθεί να εργάζεται για θέματα της εκλογικής περιφέρειας και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι να μπει στη ζούγκλα. Οι παραγωγοί έχουν συμφωνήσει ότι ο Ματ θα μπορεί να επικοινωνεί με την ομάδα του κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν υπάρχει κάποιο επείγον θέμα για εκλογική περιφέρεια», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε, ο βουλευτής «θα δηλώνει επίσης το ποσό που θα λαμβάνει από το σόου στο Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια, όπως συνήθως».