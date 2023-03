Reuters: «Πλημμύρα» καταθέσεων στα αμερικανικά τραπεζικά μεγαθήρια έφερε η κατάρρευση της SVB

Οι μεταβιβάσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων αποδίδονται στην ανησυχία των επενδυτών για την οικονομική υγεία των μικρότερων περιφερειακών δανειστών, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου

Οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν πλημμυρίσει τραπεζικούς γίγαντες, συμπεριλαμβανομένης της JPMorgan Chase &co (JPM.N), Bank of America Corp (BAC. N) και Η Citigroup Inc (C.N) με καταθέσεις μετά την κατάρρευση της Τράπεζας Silicon Valley, ανέφεραν στο πρακτορείο Reutes, σχετικές πηγές.

Οι μεταβιβάσεις, για τις οποίες μια πηγή είπε ότι έφτασαν τα δισεκατομμύρια δολάρια, ήρθαν καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για την οικονομική υγεία των μικρότερων περιφερειακών δανειστών, παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, όσο και από άλλους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Οι μεγάλες τράπεζες είδαν εισροή χρημάτων από καταναλωτές και επιχειρήσεις την τελευταία εβδομάδα, καθώς η SVB υποχώρησε, δήλωσε μία από τις πηγές στο Reuters. Αλλά οι δανειστές έχουν προσέξει να μην προσελκύσουν πελάτες από άλλες τράπεζες, πολλές από τις μετοχές των οποίων έχουν βυθιστεί, από ανησυχία ότι θα μπορούσαν να επιταχύνουν τις εκροές, ανέφεραν δύο πηγές.

Οι Financial Times ανέφεραν τις εκροές την Τρίτη, επικαλούμενοι αρκετά άτομα εξοικειωμένα με το θέμα.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's Investors Service άλλαξε την Τρίτη τις προοπτικές του για το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα σε αρνητική από σταθερή για να αντικατοπτρίζει την ταχεία επιδείνωση του λειτουργικού περιβάλλοντος μετά τις καταθέσεις σε Silicon Valley Bank, Silvergate Bank και Signature Bank.

«Οι τράπεζες με σημαντικές μη πραγματοποιηθείσες απώλειες τίτλων και με μη λιανικούς και ανασφάλιστους καταθέτες των ΗΠΑ μπορεί να εξακολουθούν να είναι πιο ευαίσθητες στον ανταγωνισμό των καταθετών ή στην τελική φυγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Moody's είπε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση, τη ρευστότητα, τα κέρδη και το κεφάλαιο.

Μετοχές περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ, όπως η Πρώτη Τράπεζα Δημοκρατίας, η Τράπεζα Δυτικής Συμμαχίας και KeyCorp έχουν υποχωρήσει λόγω φόβων για πιθανή μετάδοση των τραπεζών μετά την κατάρρευση της SVB και της Signature Bank.

Οι τράπεζες αυτές ανέκτησαν κάποιες από τις ζημίες την Τρίτη. Για παράδειγμα, οι μετοχές της First Republic σκαρφάλωσαν σχεδόν 40% αφού βυθίστηκαν περισσότερο από 60% τη Δευτέρα.

