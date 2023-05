Τίνα Τέρνερ: Η τελευταία της συνέντευξη στον Guardian - «Έτσι θέλω να με θυμούνται...»

(Photo by Dominik Baumann/RDB/ullstein bild via Getty Images)

Τίνα Τέρνερ: Έξι εβδομάδες πριν τον θάνατό της η θρυλική τραγουδίστρια μίλησε στον Guardian

Η Τίνα Τέρνερ, γνωστή κι ως η «βασίλισσα του ροκ εν ρολ», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ήταν μία από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, γνωστή για επιτυχίες, όπως το «What’s Love Got to Do with It» και «(Simply) The Best».

Υπήρξε μία από τις καλλιτέχνιδες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων στον κόσμο.

Σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, έχει πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια σε συναυλίες από οποιονδήποτε καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής.

Η ίδια σε μια συγκλονιστική συνέντευξη στο Guardian στις 9 Απριλίου μεταξύ άλλων εξέφρασε την τελευταία της επιθυμία σχετικά πως θα ήθελε αν την θυμούνται οι θαυμαστές της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην βρετανική εφημερίδα, ήλπιζε ότι ο κόσμος θα τη θυμόταν ως την «βασίλισσα του Rock 'n' Roll. Ως γυναίκα που έδειξε σε άλλες γυναίκες ότι είναι εντάξει να αγωνίζονται για την επιτυχία με τους δικούς σου όρους».

Ερωτηθείσα τι τη φοβίζει καθώς μεγαλώνει, απάντησε: «Τίποτα. Αυτή είναι η πλήρης περιπέτεια της ζωής και αγκαλιάζω και αποδέχομαι κάθε μέρα με αυτά που φέρνει».

Ξεκάθαρη όπως πάντα η Τέρνερ αστειεύτηκε για το αν θα ήθελε περισσότερο σεξ, χρήματα ή φήμη - «στην ηλικία μου, υπάρχει άλλη επιλογή;»

Η τελευταία συγκλονιστική της ανάρτηση

Η θρυλική τραγουδίστρια μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram σχετικά με τη νεφρική της ανεπάρκεια δύο μήνες πριν από τον πρόωρο θάνατό της.

Η Turner μίλησε για τους αγώνες που έδωσε για την υγεία της την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού στις 9 Μαρτίου, αποκαλύπτοντας ότι έθεσε τον εαυτό της σε «σοβαρό κίνδυνο» μη λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη διάγνωση υπέρτασης του 1978.

«Τα νεφρά μου είναι θύματα του ότι δεν συνειδητοποίησα ότι η υπέρτασή μου έπρεπε να αντιμετωπιστεί με συμβατική ιατρική», έγραψε. Και πρόσθεσε: «Έβαλα τον εαυτό μου σε μεγάλο κίνδυνο αρνούμενη να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα ότι χρειάζομαι καθημερινή, δια βίου θεραπεία με φάρμακα.

Λευκός Οίκος για Τίνα Τέρνερ

Μαθαίνοντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο την είδηση του θανάτου της 83χρονης τραγουδίστριας, η εκπρόσωπος δήλωσε ότι και η ίδια είναι «πολύ μεγάλη θαυμάστριά της», προσθέτοντας «οι σκέψεις μας είναι στην οικογένειά της και τους φίλους της».

O θάνατός της είναι «απίστευτα λυπηρή είδηση» και «πολύ μεγάλη απώλεια» για τις κοινότητες που την αγάπησαν και τη μουσική βιομηχανία, τόνισε η Καρίν Ζαν-Πιερ.

Η τραγουδίστρια έσβησε "ήσυχα" σήμερα από επιπλοκές μακράς νόσου, όπως δήλωσε εκπρόσωπός της.

Παρά τη λάμψη και τις επιτυχίες της, η Τέρνερ συνάντησε πολλές δυσκολίες στη ζωή της. Το 1986, στην αυτοβιογραφία της "Tina Turner" που εξέδωσε, ένα βιβλίο που έγινε μπεστ-σέλερ, αποκάλυψε τη βία που υπέστη κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Άικ Τέρνερ.

Το 2017 η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού και το 2018 ο πρωτότοκος γιος της έβαλε τέλος στη ζωή του, σε ηλικία 59 ετών.

