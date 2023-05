Τίνα Τέρνερ: Οι θαυμαστές της την αποχαιρετούν με λουλούδια έξω από το σπίτι της

Τίνα Τέρνερ: Στο σπίτι που άφησε την τελευταία της πνοή στην Ελβετία, έφτασαν οι φαν της θρυλικής τραγουδίστριας, που πέθανε σε ηλικία 83 ετών

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε η Τίνα Τέρνερ την Τετάρτη 24 Μαΐου στο σπίτι της στο Κούσναχτ της Ελβετίας, κοντά στη Ζυρίχη.

Μετά την είδηση του θανάτου της θρυλικής τραγουδίστριας, θαυμαστές της έφτασαν έξω από το σπίτι που άφησε την τελευταία της πνοή.

Εικόνες που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το πρακτορείο associated press δείχνουν την εικόνα έξω από το σπίτι της Τέρνερ, μία μέρα μετά τον θάνατό της, το οποίο έχει γεμίσει με λουλούδια και κόσμο που έσπευσε να τιμήσει την αγαπημένη του καλλιτέχνιδα.

Αν και η Τίνα Τέρνερ γεννήθηκε στο Μπράουνσβιλ του Τενεσί, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής στην Ελβετία, μια χώρα στην οποία είχε ιδιαίτερη αδυναμία. Η Τέρνερ ζούσε εκεί με τον Γερμανό μουσικό διευθυντή σύζυγό της και επί χρόνια σύντροφό της, Έρβιν Μπαχ.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κτήμα με θέα τη λίμνη Ζυρίχη, το οποίο το ζευγάρι φέρεται να νοίκιαζε στην Ελβετία. Το 2019, η δημοσιογράφος των New York Times, Αμάντα Χες, μπήκε στο εσωτερικό του πολυτελούς σπιτιού και το περιέγραψε ως «παλάτι». Η Χες σημείωσε ότι υπήρχε: «Κισσός στους τοίχους, κηπουροί να περιποιούνται τους θάμνους, ένα γλυπτό δίποδο άλογο σε φυσικό μέγεθος κρεμασμένο από μια θολωτή οροφή, μια κορνιζαρισμένη απεικόνιση της Τέρνερ ως αιγυπτιακής βασίλισσας, ένα δωμάτιο γεμάτο με επιχρυσωμένους καναπέδες σε στυλ Λουδοβίκου ΙΔ' και, απλωμένη σε έναν από αυτούς, η ίδια η Τίνα Τέρνερ».

Πριν από σχεδόν δύο χρόνια το ζευγάρι αγόρασε το παραθαλάσσιο κτήμα στην Ελβετία αξίας 76 εκατομμυρίων δολαρίων (61 εκατομμυρίων λιρών) για αποδράσεις του ζευγαριού τα Σαββατοκύριακα.

Το ακίνητο των 260.000 τετραγωνικών, που αποτελείται από 10 κτίρια, έχει ιδιωτική λίμνη, ρυάκι, πισίνα και κατάστρωμα σκαφών.

Η Τέρνερ μετακόμισε στην Ελβετία το 1995 με τον Μπαχ. Το 2013, τρεις μήνες μετά τον γάμο της με τον Μπαχ και την παραλαβή του ελβετικού διαβατηρίου της, η Τέρνερ παραιτήθηκε της αμερικανικής υπηκοότητας. Είχε δηλώσει, ότι διαπίστωσε πως η ίδια είχε μεγάλο κοινό στην Ευρώπη, γεγονός που οδήγησε στην απόφασή της να μετακομίσει.

Σε συνέντευξή της στον Λάρι Κινγκ του CNN το 1997, η Τέρνερ είπε ότι το ευρωπαϊκό κοινό ήταν εξαιρετικά πιο δεκτικό στη μουσική της από το αμερικανικό.

«Έφυγα από την Αμερική επειδή η επιτυχία μου ήταν σε άλλη χώρα και ο φίλος μου ήταν σε άλλη χώρα», εξήγησε.

Διάσημοι καλλιτέχνες αποτίουν φόρο τιμής στη «βασίλισσα του ροκ εν ρολ»

Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της «βασίλισσας του ροκ εν ρολ», Τίνα Τέρνερ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από αναρτήσεις διάσημων καλλιτεχνών και όχι μόνο.

«...Σήμερα αποχαιρετούμε μια αγαπημένη φίλη που μας αφήνει το σημαντικότερο έργο της:τη Μουσική της. Ολη η εγκάρδια συμπόνια μας είναι στην οικογένεια της. Τίνα θα μας λείψεις πολύ», αναφέρει η επίσημη σελίδα της τραγουδίστριας στο Instagram αναρτώντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τον φακό του Πέτερ Λίντμπεργκ (Peter Lindbergh).

Η μεγάλη κυρία της σόουλ Νταϊάνα Ρος(Diana Ross) μοιράστηκε μια φωτογραφία με την Τέρνερ στο Twitter, γράφοντας: «Συγκλονισμένη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της Τίνα Τέρνερ».

Στο Instagram, ο Μικ Τζάγκερ(Mick Jagger) έγραψε σε ανάρτησή του: «Ήταν πραγματικά μια εξαιρετικά ταλαντούχα ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια. Ήταν εμπνευσμένη, ζεστή, αστεία και γενναιόδωρη. Με βοήθησε τόσο πολύ όταν ήμουν νέος. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ».

Η 'Αντζελα Μπάσετ η οποία κέρδισε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ όταν υποδύθηκε την διάσημη τραγουδίστρια στην ταινία «What's Love Got to Do With It» το 1993 δήλωσε στο Hollywood Reporter.

«Είναι τιμή μου που γνώρισα την Τίνα Τέρνερ», ανέφερε. «Θρηνούμε την απώλεια αυτής της εμβληματικής φωνής και παρουσίας η οποία μας έδωσε περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε ποτέ να ζητήσουμε. Μας χάρισε ολόκληρο τον εαυτό της. Και η Τίνα Τέρνερ είναι ένα δώρο που θα είναι πάντα «Το Καλύτερο»... Βασίλισσα».

Στο Twitter, ο δήμαρχος τηςΝέαςΥόρκης, Έρικ 'Ανταμς(Eric Adams) έγραψε μεταξύ άλλων: «Η Τίνα Τέρνερ ήταν η φωνή μας. Είναι ένα είδωλο που γκρέμισε τα όρια, συγκλόνισε την ψυχή μας και επαναπροσδιόρισε τη μουσική».

«Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που με πήρες σε περιοδεία μαζί σου, που πήγαμε μαζί στο στούντιο και που ήμουν φίλος σου. Σε ευχαριστώ που είσαι η έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, που είπες την αλήθεια σου και μας πρόσφερες το δώρο της φωνής σου», έγραψε ο τραγουδιστής Μπράιαν 'Ανταμς στο Ιnstagram.

Η Ναόμι Κάμπελ έγραψε: «Θυμάμαι την πρώτη φορά που σε συνάντησα στο Παρίσι στο σόου του Αζεντίν Αλαϊά το 1987. Ενιωσα δέος, η Αύρα σου ήταν μαγική, βασιλική θετική και αγνή…το αποτύπωμα που μας άφησες είναι Δύναμη, Επιμονή, Αποφασιστικότητα και να μην εγκαταλείπεις τα όνειρά σου. Σε κάθε σκηνή που στάθηκες έδωσες το 150%. Μακάρι να πετάξεις ψηλά».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Βαϊόλα Ντέιβις επίσης έγραψε στο Instagram: «...Ήσουν η παιδική μου ηλικία. Ω, φίλε!!! Ο Θεός παίρνει έναν άγγελο σήμερα!!!».

Η τραγουδίστρια Αλίσια Κιζ αναρτώντας μία κοινή τους φωτογραφία μαζί με την Όπρα Γουίνφρεϊ(Oprah Winfrey) στο Instagram, έγραψε: «Τι Γυναίκα, τι Ζωή, τι Αγωνίστρια!!! Την ημέρα που σας γνώρισα κυρία Τίνα, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι στεκόμουν μπροστά στο μεγαλείο σας!…Τα τραγούδια που ερμηνεύσατε μας έδωσαν κουράγιο να προχωρήσουμε και να είμαστε ο εαυτός μας...!!!Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας όμορφη μεγάλη αδερφή! Σε αγαπάμε και σε λατρεύουμε απεριόριστα!».

«Ο Ουρανός απέκτησε έναν άγγελο. Αναπαύσου στον Παράδεισο Τίνα Τέρνερ. Σε ευχαριστούμε για την έμπνευση που μας έδωσες σε όλους μας», έγραψε στο Twitter η τραγουδίστρια Ciara.

