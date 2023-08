Βραζιλία: Μηχάνημα γυμναστηρίου 330 κιλών συνέτριψε τον αυχένα 42χρονου - «1% να περπατήσει ξανά»

A família de Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, iniciou uma campanha para ajudar nos custos da cirurgia e do tratamento depois que ele foi atingido por um aparelho de musculação. O caso aconteceu na última sexta-feira (4/8) em uma academia em Juazeiro do Norte (CE), no Ceará. pic.twitter.com/w5pk4yoSc5