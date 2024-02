Διευθυντής Βρετανικού Μουσείου για Γλυπτά Παρθενώνα: «Παράθυρο» για την επιστροφή τους

Όσα ανέφερε σε συνέντευξή του για το ενδεχόμενο επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα

Άνοιξε «παράθυρο» για πιθανή επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα ο νέος διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου.

Σε συνέντευξή τους στους βρετανικούς Times με τίτλο «Γιατί εκθέτω τους κλεμμένους θησαυρούς μας», ο Μαρκ Τζόουνς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην έκθεση των κοσμημάτων που εξαφανίστηκαν από τα θησαυροφυλάκια του, αλλά και στο μέλλον των Γλυπτών του Παρθενώνα .

Σύμφωνα με το δημοσίευμα μπορεί «να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με την Ελλάδα για το πιο διάσημο από αυτά τα αμφισβητούμενα αντικείμενα, τα γλυπτά του Παρθενώνα».

«Θα μπορούσα εύκολα να φανταστώ μια σχέση μεταξύ ημών και του Μουσείου Ακρόπολης που θα περιλάμβανε αμοιβαία δάνεια. Γιατί όχι; Έχουν κι αυτοί κάποια αρκετά υπέροχα αντικείμενα», ανέφερε ο νεοδιορισμένος προσωρινός διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Μαρκ Τζόουνς

Σύμφωνα με τον Τζόουνς δεν θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα τα νομικά δεδομένα περί κυριότητας και όσα έγιναν κατά το παρελθόν, αλλά να δίνεται βάρος στο παρόν και στο μέλλον. «Αυτό που θα πρέπει να σκεφτόμαστε είναι πού θα δημιουργούν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτά τα αντικείμενα», υποστήριξε.

Αντιτάχθηκε μάλιστα και στο επιχείρημα που χρησιμοποιείται κατά κόρον εναντίον του επαναπατρισμού εκθεμάτων, όπως τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με την δικαιολογία πως μπορεί να δημιουργηθεί προηγούμενο. «Για αυτό είναι σημαντικό να κάνουμε διακανονισμούς με ανθρώπους ανά τον κόσμο που δείχνουν τα οφέλη του διαμοιρασμού αντικειμένων, της μετατροπής των διαφιλονικούμενων αντικειμένων σε αντικείμενα αμοιβαίας συνεργασίας αντί αιτιών εχθρότητας», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται πως το ζήτημα της προοπτικής επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα παραμένει ορθάνοιχτο, όπως υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας προ ημερών εξ αποστάσεως στα εγκαίνια της έκθεσης «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic» του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου επεσήμανε πως «οι συζητήσεις με την Ελλάδα για μία συνεταιριστική σχέση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι συνεχείς και εποικοδομητικές», μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Πιστεύουμε ότι αυτού του είδους η μακροπρόθεσμη συνεργασία θα επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ τού να μοιραζόμασθε τα σπουδαιότερα αντικείμενά μας, με κοινό σε όλο τον κόσμο και τού να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της απίστευτης συλλογής που έχουμε στο Μουσείο», προσέθεσε.