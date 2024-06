Δολοφόνησαν τον ράπερ Foolio - Ήταν 26 ετών

Ο ράπερ Foolio πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε επεισόδιο στο πάρτι των 26ων γενεθλίων του.

Η κοινότητα του hip-hop είναι σε σοκ μετά τα νέα, με τον Foolio να πεθαίνει στην Τάμπα της Φλόριντα. Με βάση τις ιστορίες του στο Instagram, γιόρταζε τα 26 του χρόνια με ένα πάρτι στην πισίνα ενώ έμενε σε ένα τοπικό Airbnb.

Πιο γνωστός για τα κομμάτια του, όπως το List of Dead Opps και το When I See You, οι θαυμαστές έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Foolio, με τη φίλη του Mani να γράφει στο X: "Πήρατε τον φίλο μου από μένα. Σας μισώ, δεν θα είναι ο μόνος που κλαίει."

Στο παρελθόν ο Foolio, είχε υποστεί σοβαρό τραύμα από πυροβόλο όπλο και έσπασε πολλά οστά στο πόδι του αφού έγινε στόχος δραστών που έφευγαν από ένα βενζινάδικο κοντά στο Paxon School for Advanced Studies. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο του Τζάκσονβιλ – και ξεκίνησε μήνυση με το νοσοκομείο για φερόμενη «αποκάλυψη της τοποθεσίας του».

Ήταν επίσης στόχος πυροβολισμών το 2021, με τον ισχυρισμό ότι έπεσαν 100 πυροβολισμοί εναντίον του καθώς έφευγε από ένα στούντιο ηχογράφησης. Τραυματίστηκε ελαφρά όταν μια σφαίρα έπεσε στο πόδι του. Είχε επίσης πυροβοληθεί στο Τέξας τον Ιούλιο του 2020.