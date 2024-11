Ισραήλ: Φωτοβολίδες έπεσαν κοντά στο σπίτι του Νετανιάχου (Βίντεο)

??#Lebanon ??#Iran??#Syria ??#Iraq ??#Israel ??#Palestine ??#US ??#Yemen #Houthi #Huthi #Hezbollah #Hamas #IDF #IAF #Netanyahu



YNET — Police investigate flares fired toward Netnyahu's residence



Security forces search for suspect who fired at least two flares toward prime… pic.twitter.com/yF3itKP8gj